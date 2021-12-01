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王毅会见中非共和国外长拜波

2021年12月01日14:26 | 来源：新华网
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新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，国务委员兼外长王毅在出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见中非共和国外长拜波。

王毅表示，中非共和国是中国的好朋友、好伙伴。两国坚持平等相待、相互支持。中方欢迎中非加入共建“一带一路”大家庭，愿以本次部长级会议为契机，推动中国同中非友好合作迈上新台阶，为中非共和国的发展振兴提供助力。

王毅说，中方积极支持中非共和国抗击疫情，已向中非提供疫苗和检测试剂盒等防控物资，愿根据中非需求，继续开展疫苗合作。中方也愿同中非就抗击疟疾等热带流行病开展交流合作，增进中非共和国人民的健康福祉。

拜波表示，习近平主席今天宣布的重大对非合作举措凸显了“真”和“实”以及以人民为中心理念，令人印象深刻。非中是真正的命运共同体，感谢中方总是在我们最困难的紧要关口鼎力相助；中国的支持实实在在，落地有声，使包括中非在内的广大非洲国家普遍受益。期待中方在多边场合继续支持中非共和国合理关切，支持非洲的和平发展。

王毅说，中方愿同发展中国家一道，以实际行动践行真正的多边主义，维护中国和非洲及广大发展中国家的正当权益。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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