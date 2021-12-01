新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，国务委员兼外长王毅在出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见坦桑尼亚外长穆拉穆拉。

王毅表示，中坦友谊由两国老一辈领导人亲手缔造培育，历久弥坚。习近平主席就任国家主席后就把坦桑尼亚作为访非首站，充分显示了坦在中国对非外交中的重要地位。中方愿以两国元首达成的重要共识为指引，以正在举行的部长级会议为契机，打造更加牢不可破的中坦关系。

穆拉穆拉热烈祝贺中国共产党成立一百周年和中国恢复联合国合法席位50周年，热烈欢迎习近平主席在论坛开幕式上宣布的对非合作重大举措。她表示，坦中是好朋友、真朋友，我们之间有着牢固的历史纽带，坦方愿不断巩固坦中团结和友谊，继续在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持，期待进一步深化双方基础设施、经贸合作，开展治国理政经验交流，进而实现坦桑尼亚的更好发展。

王毅表示，中共十九届六中全会全面总结中国共产党百年光辉历程和宝贵经验，对实现第二个百年目标更加充满信心。全党团结得像“一块坚强的钢铁”，全国各族人民上下同心，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。中国成功走出中国特色社会主义道路，我们不输出发展模式，但愿为既希加快发展又希保持独立性的国家提供有益借鉴。

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