国际问题观察员 易凡

当鲜嫩多汁的车厘子低垂在天津中智示范农场的枝头，中国消费者离实现“车厘子自由”的期许更近了一步；当中国交建承建的玛雅铁路第一标段破土动工，墨西哥人民离实现更好发展的梦想更近了一步。这一个个瞬间，是中拉友好的真实写照。自1960年古巴在拉美国家中率先同新中国建立外交关系以来，中拉关系历经国际风云变幻考验，双方始终相互信任、共谋发展。中拉论坛成立为进一步落实双方政治共识和合作规划提供了机制保障，各领域整体合作由此全面推进，取得跨越式发展。

政治关系真诚互信。习近平主席亲自关心中拉论坛发展，在2014年中国—拉美和加勒比国家领导人会晤上宣布正式建立中拉论坛，出席中拉论坛首届部长级会议开幕式并发表重要讲话，向第二届部长级会议召开致贺信。

中拉论坛作为中拉整体合作主渠道，涵盖政党政治、农业、科技、经贸、基础设施等近20个领域，为推动中拉全面合作伙伴关系深入发展发挥重要作用。中拉论坛成立7年多来，双方交流议程日益丰富，政治互信不断深化，各领域合作硕果累累。目前，中国在拉美建交国已增至24个。19个拉美国家同中国签署了共建“一带一路”合作文件。中拉论坛第二届部长级会议《关于“一带一路”倡议的特别声明》彰显拉美和加勒比国家对“一带一路”倡议的支持与认同。

特别值得一提的是，新冠肺炎疫情暴发以来，双方守望相助，书写了中拉友好新的动人篇章。习近平主席同拉美和加勒比多国元首、政府首脑通话、互致信函，就携手抗疫达成重要共识。中国先后向30个拉美国家捐赠包括疫苗在内的大量医疗物资，向有关国家派遣医疗专家组，开展疫苗共同研发生产合作。在中国抗疫最困难的时候，地区国家以不同形式给予中方慰问支持，提供力所能及的援助。双方用实际行动描绘了携手共建人类卫生健康共同体的美好蓝图。

经贸往来合作共赢。经贸合作是中拉关系的压舱石，是中拉关系行稳致远的重要动力。中拉论坛框架下的中国对拉一揽子融资安排稳步推进，为地区国家经济社会发展提供金融支持。拉美和加勒比地区是仅次于亚洲的中国海外第二大投资目的地。中国同智利、秘鲁、哥斯达黎加建成自贸区，同多个地区国家达成贸易和投资便利化安排，签署产能合作协议。

根据拉美和加勒比地区中国学术网2021年《中国在拉美加勒比基础设施项目报告》，2005至2020年间，中国在拉美已投入使用或在建的基础设施项目共138个，项目资金总额超过940亿美元，为当地创造逾60万个就业岗位，中拉合作有效帮助拉美补齐基础设施短板。

中拉贸易在新冠肺炎疫情延宕背景下逆势增长。根据海关总署统计数据，2021年1月至10月，中拉进出口总额约3691亿美元，同比强劲增长43.1%。由长征六号运载火箭送入预定轨道的阿根廷卫星逻辑公司小卫星，为河南中科光启提供农业领域遥感服务，是科技赋能中拉互利合作的一个缩影。相信中拉共同利益纽带将进一步拉紧，务实合作成果将广泛惠及两国人民。

人文交流互学互鉴。智利诺贝尔文学奖得主米斯特拉尔说，“友谊是相互信任，是长存于心”。中拉论坛成立以来，中拉关系民意基础日益夯实，人文交流精彩纷呈。“中拉科技伙伴计划”和“中拉青年科学家交流计划”顺利实施。中拉联合实验室、示范农场、新闻交流中心等项目纷纷开花结果。

通过中拉思想文化经典互译工程，拉美和加勒比民众得以领略宋代才女李清照《漱玉词》中“九万里风鹏正举。风休住，蓬舟吹取三山去！”的万丈豪情；中国百姓更好地借由多明戈·福斯蒂诺·萨米恩托代表作《法昆多》，探寻潘帕斯草原上文明与野蛮的辩证关系，自然环境与民族性格的相辅相成。

正如聂鲁达所说，“如果我们看一看美洲地图，正视那伟大的万千气象，我们就会对拉美的未来信心倍增。”展望未来，中国将继续同拉美和加勒比国家一道，共克时艰、共创机遇、共铸辉煌，早日战胜疫情，共同奏响中拉全面合作伙伴关系“交响乐”新乐章。

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