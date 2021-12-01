新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月30日，中非合作论坛第八届部长级会议结束后，国务委员兼外长王毅同塞内加尔外长艾莎塔共同会见记者。

王毅说，中非合作论坛第八届部长级会议刚刚成功落幕，习近平主席以视频方式出席开幕式并发表主旨演讲，充分体现了中国对中非关系的高度重视。这次会议共同评估了上届论坛成果落实，共同商定下步合作规划，顺利通过了四份成果文件，是历届论坛会议中最多的一次，体现了中非双方共克时艰、共谋发展的强烈意愿，展现出中非合作的巨大潜力和广阔前景。中非双方达成的最重要共识可以归纳为五个方面：

一是大力弘扬中非友好合作精神。今年是中非开启外交关系65周年。习近平主席总结提炼中非关系发展历程，首次提出“中非友好合作精神”，成为本次会议一大亮点。“中非友好合作精神”是中非双方在争取民族独立和国家解放的历史进程中培育的宝贵财富，是中非双方在发展振兴和团结协作的伟大征程上形成的重要风范，体现了友好、平等、共赢、正义的鲜明特征，是新型国际关系的时代标杆。无论国际形势如何变幻，无论遭遇什么艰难险阻，中非双方都矢志不渝加强政治互信，坚定不移深化务实合作，让“中非友好合作精神”发扬光大、世代传承。

二是团结合作共同战胜疫情。我们不会忘记在中国抗疫的艰难时刻，非洲国家和非盟向我们提供了宝贵支持。面对非洲疫情，我们感同身受，倾力相助。习近平主席在会议开幕式上郑重宣布，为实现非盟关于2022年60%非洲人口接种疫苗的目标，中国将再向非洲提供10亿剂疫苗。这是疫情发生以来由一国单独承担的最大规模对非疫苗援助计划，必将为非洲最终战胜疫情提供信心和动力。

三是赋予中非合作新的时代内涵。我们在做好中非传统领域合作的同时，将着眼非洲国家最紧迫的发展需求，推动中非合作向卫生健康、改善民生、绿色发展、数字经济、能力建设等领域转型升级，打造更多新的合作亮点。习近平主席宣布，中非双方将共同实施“九项工程”，这是中国对非投入力度不减、中非合作势头不降的有力宣示。

四是携手践行真正的多边主义。中非双方都是维护世界和平与发展的重要力量。我们将继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，提升广大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，坚决反对任何单边制裁、干涉内政、种族歧视行径，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为捍卫世界公平正义作出更大贡献。

五是构建新时代中非命运共同体。面对百年变局和世纪疫情相互交织，习近平主席提出构建新时代中非命运共同体的四点主张，得到非方领导人热烈回应。中方赞赏非洲国家欢迎并支持习近平主席倡导的全球发展倡议，愿同非方一道，将这一倡议同落实《联合国2030年可持续发展议程》以及非盟《2063年议程》紧密对接，协同发力，在发展振兴的道路上继续携手并进，共同构建新时代中非命运共同体。

王毅强调，中非合作论坛已走过不平凡的20年，站在新的历史起点上。中国始终是非洲最真诚、最可靠、最长期的合作伙伴。相信在中非领导人战略引领下，在中非双方共同努力下，我们一定能够开启中非合作论坛下一个“黄金二十年”，在构建新时代中非命运共同体的道路上取得更大成功。

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