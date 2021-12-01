刚在塞内加尔结束的中非合作论坛第八届部长级会议，受到非洲国家高度关注和积极评价。然而与此同时，一些西方政客和媒体却大肆捏造事实，诋毁中非合作。

中非合作是南南合作和国际对非合作的一面旗帜。进入新世纪，特别是2000年中非合作论坛成立以来，中非务实合作快速发展。随着中非在政治、经济、文化、医疗卫生等领域的交流合作不断深入，一些西方政客、学者和媒体妄图破坏中非关系发展的手段显得越来越拙劣。

套路化抹黑被识破

全球不少有识之士已经认识到，抹黑中国对非援助和投资的“新殖民主义”“债务陷阱”等标签纯属无中生有。中国对非援助和投资不附加任何政治条件，援建的铁路、学校、医院等民生工程为改善当地民众生活做出了巨大贡献，对非投资更是极大促进了当地产业发展。美国约翰斯·霍普金斯大学国际关系学院曾发布报告指出, 中国对外投资和贷款不是导致非洲地区一些国家遭遇债务问题的原因，西方国家才是它们最大的债主。

2017年12月28日，在利比里亚蒙罗维亚，中国第五支驻利比里亚维和警察防暴队医护人员为本森威尔社区孤儿院的儿童和员工进行义诊。新华社发（赵小新摄）

南非民主独立党主席、开普敦市议员安瓦尔·亚当斯近期在南非主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》和独立传媒网站撰文指出，“债务陷阱”和“中国在非洲搞新殖民主义”等说辞，都是美国在非洲抹黑中国形象的欺骗性误导。

中非贸易结构持续优化，中国主动扩大自非洲非资源类产品进口，对非洲33个最不发达国家97%税目输华产品提供零关税待遇，帮助更多非洲农业、制造业产品进入中国市场。据统计，2017年以来中国从非洲服务进口年均增长20%，每年为非洲创造近40万个就业岗位。近年来，中国自非农产品进口持续增长，已成为非洲第二大农产品出口目的国。

中国还支持非洲国家根据自身国情和发展需求，改善投资软硬环境，以产业对接和产能合作为龙头，助力非洲工业化和经济多元化进程。

毋庸讳言，中非在政治制度、文化理念等方面存在差异，在合作过程中难免会出现分歧。西方国家蛊惑非洲国家的少数政党、媒体、社会组织夸大渲染在与中国合作中存在的个别问题，利用各种渠道和手段挑拨中非关系，这些“小动作”会损害非洲国家和人民的利益。

2019年11月28日，在莫桑比克万宝莫桑农业园，中国农业专家（左）和当地农业技术人员巡查水稻田。新华社记者张宇摄

霸权心态作祟

15世纪，郑和船队七下西洋，四次到达非洲东海岸，带去瓷器等物产，播撒下中非友谊的种子。而西方航海家却给非洲人民带去枪炮和压迫，大搞殖民主义，大肆掠夺资源。

中非合作遭抹黑，暴露了西方根深蒂固的霸权思维。在一些西方国家眼中，曾是殖民地的非洲如今依然是其“势力范围”。

非洲知名民调机构“非洲晴雨表”近日发布报告显示，中国在非洲影响力排名第一。多数受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极。

越来越多的非洲国家认同中国的发展模式，愿意深化对华合作。而一些西方人出于嫉妒、猜忌和偏见，认为中非加强合作是为了排挤、对抗西方。为维护在非既得利益，这些人企图通过抹黑中非合作，干扰和阻止中国进入非洲市场。

针对西方的“杂音”，非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查说，“非洲需要投资和贸易，这些杂音只想阻止中国，却不为非洲提供解决方案”。

中非合作多年的实践证明，西方一些人的抹黑离间根本无法撼动中非合作大局。中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。中国始终是非洲和平稳定的有力维护者、发展振兴的积极参与者、抗击疫情的坚定支持者，中非命运共同体正变得愈加紧密。（作者：武汉大学非洲研究中心王战、伍昌力；编辑：孙萍、刘阳、马骁）

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