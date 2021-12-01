新华社联合国11月30日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军11月30日表示，作为巴勒斯坦人民的真诚朋友、巴以和平的坚定支持者，中方将继续同国际社会一道，为推动巴勒斯坦问题早日解决、实现中东地区持久和平稳定作出积极贡献。

张军在当天举行的安理会中东巴勒斯坦问题公开会上说，中方一贯高度重视巴勒斯坦问题。联合国日前举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，中国领导人向大会致贺电重申，中国在巴勒斯坦问题上将始终主持公道正义，积极劝和促谈，继续向巴勒斯坦提供人道、发展、抗疫等援助，支持联合国方面相关努力。

张军说，一段时间以来，巴勒斯坦被占领土安全局势持续紧张，袭击事件、军警行动和定居者暴力等频频造成平民伤亡，中方对此深表关切。中方敦促各方保持冷静克制，避免采取可能导致局势进一步升级的举措，避免伤害平民，共同推动局势缓解降温。

他说，定居点问题是关系巴勒斯坦最终地位谈判的核心议题之一，事关“两国方案”实现前景。中方对以色列近期公布的约旦河西岸3000多套定居点住房建设计划表示关切。中方敦促以色列根据安理会决议要求，停止一切定居点活动。

张军说，当前，巴勒斯坦被占领土经济人道状况十分堪忧。国际社会要通过多渠道向巴勒斯坦提供抗疫、人道和发展援助，助力加沙恢复重建。中方欢迎约旦、瑞典成功举办联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处部长级会议，期待这对巩固国际社会对工程处的政治和财政支持产生积极作用。

张军表示，帮助巴勒斯坦民族权力机构增强治理能力，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力至关重要。国际社会应该坚持客观公正，倡导包容互谅，以马德里和会30周年为契机，为推动巴以双方基于“两国方案”重启平等对话提供更多助力。中方呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。

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