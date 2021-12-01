新华社北京12月1日电 综合新华社驻外记者报道：11月30日，巴西报告两例感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例；俄罗斯和津巴布韦加强应对奥密克戎毒株可能引发的新一波感染。

巴西阿道夫·卢茨研究所11月30日称，两名从南非入境的人员已被确诊感染奥密克戎毒株。两人11月23日入境巴西，当时所持核酸检测报告结果为阴性。25日，两人因要返回南非再次进行核酸检测时，被确认为新冠患者，这时均已出现轻微症状。随后他们的检疫样本被送往相关实验室进一步确认，结果发现感染奥密克戎毒株。目前两名患者处于居家隔离状态，相关部门正紧密跟踪两人及其家人的状况。

俄罗斯总统普京11月30日以视频形式参加第十三届“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛时，责成俄政府在一周内制定出新的行动计划，以应对奥密克戎毒株。普京说，要不断监测检测试剂和疫苗的有效性，保持包括药物、氧气、床位储备等医疗保健系统时刻就位，并提供最有效的治疗方案，做好应对疫情最新变化的准备。

俄“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心同日表示，俄罗斯暂时没有因奥密克戎毒株“封城”的必要性，若出现新一轮疫情明显威胁之时，可再考虑这一措施。

疫苗研发方面，俄罗斯直接投资基金（管理公司）11月29日称，俄“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心开始研究“卫星V”疫苗对奥密克戎毒株的适用性，预计45天后或可进行新疫苗的大规模生产。

此外，俄罗斯联邦生物医药署负责人斯克沃尔佐娃11月30日表示，该机构已准备好在几天内研发出用于检测奥密克戎毒株的系统。

津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦11月30日通过电视讲话宣布，邻国南非报告发现奥密克戎毒株后，津巴布韦暴发第四波疫情的风险增加。12月即将迎来圣诞和新年假期，届时跨境人员流动将更加频繁。为降低疫情传播风险，津政府决定自即日起收紧防疫措施，为期14天，期满后根据疫情发展决定是否延长。

相关措施包括：所有入境旅客均需在抵达津巴布韦后自费进行核酸检测并隔离观察；宵禁时间为21时至次日6时；超市和餐馆营业时间不得超过19时；酒吧和夜店只对接种了新冠疫苗的顾客开放等。

姆南加古瓦呼吁民众在遵守上述规定的同时，也要落实好其他防疫措施，包括积极接种疫苗、在公共场合佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手勤消毒等。

同一天，津巴布韦新闻部长莫妮卡·穆茨万古瓦在内阁记者会上表示，尽管尚未证实，但奥密克戎毒株可能已经在津境内出现并传播，津政府将加强疫情监控，并及时采取相应措施。（参与记者：陈威华、赵焱、华迪、张玉亮）

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