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普京：俄罗斯将努力降低卢布汇率波动性

2021年12月01日13:29 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月1日电（记者黄河）俄罗斯总统普京11月30日在莫斯科表示，俄罗斯将努力降低卢布汇率的波动性，以确保卢布在区域结算中的便利性。

普京当天以视频方式出席第十三届“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛全体会议时指出，为充分挖掘卢布作为一种区域货币在国际结算中的潜力，俄罗斯将确保本国宏观经济稳定。

普京说，俄罗斯经济已超越新冠疫情前水平。2021年1月至9月，俄国内生产总值（GDP）增长4.6%，预计到年底时GDP增长4.2%。他表示，为促进经济增长，俄罗斯将高度关注人口、投资、劳动生产率、经济多元化等问题。

普京同时强调，俄罗斯不会放弃美元结算，但由于以本币结算已成为趋势，俄罗斯在国际结算中使用美元的数量可能会下降。

“美元并没有失去其作为储备货币的重要性，但美元国际地位正在因美国政府的政策而被削弱。”普京说。

“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛由俄罗斯外贸银行举办，旨在为俄经济发展吸引投资、为俄企业和外国投资者搭建对话平台。今年的论坛从11月30日持续至12月1日。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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