新华社联合国11月30日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯11月30日表示，实现全球疫苗接种是各国摆脱新冠疫情危机的唯一出路。

古特雷斯在“77国集团和中国”第45届外长会上说，今年死于新冠疫情的人数超过了2020年，摆脱这一全球大流行病以及扭转局面的唯一出路，就是落实全球疫苗接种计划。

他表示，联合国支持世界卫生组织制定的全球新冠疫苗接种战略，其目标是到今年年底使所有国家约40%的人口获得新冠疫苗接种，到2022年中期将这一比例提到70%。“所有人，无论身在何处，都必须能够获得新冠疫苗、检测和治疗。”他要求各方支持“获取防控新冠肺炎相关工具加速计划”和“新冠肺炎疫苗实施计划”。

此外，古特雷斯提醒说，虽然今年世界经济预计将增长5.9%，但各国复苏的步伐“极不均衡”，撒哈拉以南非洲地区未来的经济增长可能会与世界其他地区进一步拉开差距。

同时，古特雷斯也强调了多边主义和联合国在应对这场大流行病中的重要性。他指出，各国必须在团结和协调方面实现“重大飞跃”，以利于对全球性挑战做出集体决定。

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