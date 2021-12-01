新华社金沙萨11月30日电（记者史彧）刚果（金）刚中友好协会主席莫科洛近日在接受新华社记者采访时表示，刚中关系发展势头良好，“一带一路”合作为刚果（金）带来更多可能，希望刚中关系通过互利共赢合作再上新台阶。

今年1月，刚果（金）与中方签署了共建“一带一路”谅解备忘录，成为非洲第45个参与“一带一路”合作的伙伴国。莫科洛说：“刚果（金）目前各领域发展势头良好，加入‘一带一路’倡议将进一步推进刚果（金）的发展。”

莫科洛还提到由中国政府援建的金沙萨中部非洲文化艺术中心项目，希望两国能继续加强人文交流，夯实两国友谊。“我们希望能进一步加强与中国的交流，让更多中国人了解刚果（金）的文化习俗。”

莫科洛也祝贺中国共产党建党100周年。“在中国共产党的领导下，中国飞速发展，为世界尤其是非洲国家提供了借鉴意义，中国经验也在非洲落地开花。”莫科洛说，从消除绝对贫困到抗击新冠疫情，都体现了中国共产党践行人民至上的执政理念。“中国的脱贫攻坚战略为刚果（金）树立了典范，值得我们学习借鉴。”

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