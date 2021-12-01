新华社北京12月1日电 围绕美国和伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的新一轮多方会谈进行一天后，伊朗代表强调，美方必须就取消对伊所有制裁“作出保证”。

伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议11月29日在奥地利首都维也纳举行。欧洲联盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉主持会议，伊方首席代表、外交部副部长阿里·巴盖里和俄罗斯、英国、法国、中国、德国代表与会。美国代表间接参加会谈。

11月29日在奥地利维也纳拍摄的伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议。（新华社发，欧盟驻维也纳代表团供图）

伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米30日告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社，“谈判主题是美国重返协议，对方（美国）必须承诺解除所有制裁，而且必须落实并可验证”。

巴盖里同一天接受伊朗国家电视台采访时说，伊朗要求美国保证不施加新制裁或恢复先前解除的制裁。

巴盖里同时说，今年4月以来伊核协议相关方举行的前6轮会谈讨论内容仅为“草案”，是否能形成定案取决于谈判进展，“所有条件都要谈好，否则任何事都没有定论”。

11月29日，欧盟对外行动署副秘书长莫拉（右二）在奥地利维也纳伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议后接受采访。（新华社记者郭晨摄）

莫拉在会谈首日说，尽管伊方代表团代表新一届伊朗政府，表现出“可以理解的政治敏感性”，但“对方已认同前6轮谈判的成果为今后作了良好铺垫，因此没必要走回头路”。

在第一天会谈结束后，莫拉说，气氛“非常积极”，只是“仍有难题待解”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗限制自身核活动，国际社会同意解除对其制裁。唐纳德·特朗普出任美国总统后，美方对伊朗采取“极限施压”政策，于2018年5月单方面宣布退出伊核协议，随后重启并新增对伊制裁。针对美方举动，伊朗2019年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

约瑟夫·拜登今年1月就任美国总统后，表示美方愿意重返伊核协议。相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，但由于美伊分歧严重，以及伊朗政府换届，会谈6月暂停。

11月29日，媒体记者在奥地利维也纳伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会场外拍摄。（新华社记者郭晨摄）

会场之外，法国总统埃马纽埃尔·马克龙29日给伊朗总统易卜拉欣·莱希打电话，呼吁伊朗“立即恢复履行承诺和义务”，并“迅速恢复”与国际原子能机构的合作，使后者“能够充分执行任务”。

莱希则敦促法方和会谈其他相关方共同努力，推动谈判最终结束，并对伊朗解除制裁。莱希说，伊朗派遣人员齐全的代表团，“显示伊朗严肃对待会谈”，而美方作为首先毁约的一方需要展现诚意。“先行违反核协议的一方必须赢取另一方的信任，才能推动谈判以真诚方式进行并取得成效。”他说。（沈敏）

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