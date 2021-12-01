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伊拉克国民议会选举正式结果公布

2021年12月01日11:15 | 来源：新华网
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新华社巴格达11月30日电（记者张淼）伊拉克独立高等选举委员会11月30日公布国民议会选举正式结果，什叶派宗教领袖萨德尔领导的“萨德尔运动”获得73个议席，位居首位。

根据最终计票结果，其他党派结果依次为：现国民议会议长哈布希领导的逊尼派政治团体“进步联盟”获37席，前总理马利基领导的“法治国家联盟”获33席，库尔德斯坦民主党获31席，与什叶派民兵武装关系紧密的“法塔赫联盟”席位则大幅减少，仅获得17席。

独立高等选举委员会法官贾利勒·阿德南·哈拉夫当天表示，委员会已处理完所有上诉，埃尔比勒省、尼尼微省、基尔库克省、巴格达省和巴士拉省的5个议会席位发生改变。此前，该委员会共收到1436份针对选举的上诉，其中绝大部分被驳回，经调查确认6份上诉成立并裁定部分投票站结果取消。

据伊拉克媒体报道，正式选举结果将提交至伊拉克联邦最高法院批准。

伊拉克宪法规定，大选结果获批后，新一届议会须在15天内召开首次会议，推选议长和两名副议长。议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。

伊拉克10月10日举行新一届国民议会选举。初步结果公布后，部分失败的政党表示选举存在舞弊现象，拒绝接受选举结果。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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