新华社达喀尔11月30日电 当地时间2021年11月30日，国务委员兼外长王毅在达喀尔主持中非合作论坛第八届部长级会议后，同塞内加尔外长艾莎塔共同会见记者。有记者问及中方落实对非提供10亿剂新冠肺炎疫苗的具体考虑和落实措施。

王毅表示，习近平主席在会议开幕式上宣布，中国将再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。这一重大举措契合非洲国家当前最大关切，得到非洲领导人和各国代表的高度评价。中方一贯重信守诺、言出必行。我想就此强调五点：

第一，中国是最早提出将新冠疫苗作为全球公共产品的国家。早在疫情暴发初期，习近平主席就提出新冠疫苗应成为全球公共产品，尤其要惠及广大发展中国家。在全球疫苗供应最紧张的时期，中国克服自身困难率先向急需的发展中国家提供疫苗。截至目前，中国已向120多个国家和国际组织提供超过18亿剂疫苗，其中向非洲提供了约1.8亿剂，几乎覆盖了所有非洲国家。

第二，随着全球疫苗接种的推进，非洲出现巨大的“免疫鸿沟”，整体疫苗接种率不足全球平均水平的1/5，这对非洲极其不公平，极为不合理，必须尽快加以纠正。非洲人民的生命健康和其他各国的民众一样宝贵和重要。中国作为非洲国家的好朋友，愿为非洲获取更多疫苗作出新贡献，为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种疫苗的目标提供强大助力，以实际行动体现中非守望相助，患难与共的优良传统，诠释新时代中非命运共同体的应有之义。

第三，中国的疫苗生产能力不断提升，对非洲疫苗的供应是有保障的。目前，全球除中国外，共接种约56亿剂疫苗，中国提供了其中的1/3。这些疫苗在100多个国家产生了良好疗效和经济社会效益。中国的态度是坚定和明确的，只要非洲人民有需要，中方就会持续不断地向非洲国家提供疫苗，直至非洲彻底战胜疫情。

第四，中国愿同非洲国家联合生产疫苗。中国最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。在中国政府指导下，中国企业已经和19个国家合作生产疫苗，包括埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等非洲国家。中国疫苗不仅在中国制造，也可以在非洲制造，还可以由中非联合制造，以增强非洲本土生产疫苗的能力。

第五，很多朋友可能关心疫苗运输问题。中非相隔遥远，但疫苗援助必须跨越山海，跑赢病毒。双方可采取彼此认可的灵活多样方式，包括同全球和非洲的抗疫平台对接，多管齐下，争分夺秒，确保疫苗能及时运至非洲每一个有需要的地方，送到非洲每一个有需要的人手上。

疫情无情人有情。只要疫情没有消灭，中国就将坚定地同非洲国家站在一起，全面落实习近平主席宣布的对非疫苗援助重大举措，确保疫苗在非洲的可及性和可负担性，共同为非洲和全球战胜疫情作出更大贡献。

(责编：苏缨翔、燕勐)