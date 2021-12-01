人民网北京12月1日电（记者张丽娅）11月30日，中华日本学会、中国社会科学院日本研究所与社会科学文献出版社在北京共同发布《日本蓝皮书：日本研究报告（2021）》，对2020年新冠疫情下的日本国内外形势进行了回顾与分析。《日本蓝皮书（2021）》中指出：“2020年新冠疫情肆虐全球，对日本政治、经济、社会及外交造成全面剧烈冲击。”

11月30日，《日本蓝皮书（2021）》发布会暨日本形势研讨会在京举行。人民网记者 张丽娅摄

蓝皮书中指出，疫情改写了2020年的日本政治形势，自民党执政高开低走，首相安倍晋三在原本预计的“高光之年”挂冠而去，菅义伟内阁在防疫与提振经济之间左支右绌，陷入困境；在经济方面，日本内需外贸双双下挫，全年实际GDP负增长4.8%，失业率上升，通缩加剧；外交领域，日本与近周边国家关系普遍僵冷，继续推进与“中等强国”合作，着力打造新“战略支点”，深化日欧关系，日美同盟重回强化轨道；在社会生活方面，疫情导致日本失业人口增加、就业困难、收入减少、相对贫困化程度加深，同时疫情也促进了新的学习方式、工作方式的兴起，成为日本政府下决心推进数字化改革的重要契机。

《日本蓝皮书：日本研究报告（2021）》11月30日发布。人民网记者 张丽娅摄

蓝皮书还在多个章节就疫情背景下的中日关系、中日民间交流、中日经贸等进行了阐释。蓝皮书指出，全球疫情暴发、美国对外政策变化及中美关系紧张等对中日关系整体产生了重要影响。2020年中日之间既有守望相助、共克时艰的温情时刻，也有日方将疫情问题政治化、激化东海局势等破坏中日关系发展大局的危情出现。

中日民间交流在疫情冲击下明显受阻，同时也呈现出一些新动向。云对话、云展览、云推介等成为中日民间交流的新形式，公共卫生、医疗康养、疫苗研发等医疗健康领域议题显著升温。

在经贸领域，疫情下的封闭与隔离状态，给中日两国产业链供应链带来影响，但日本对华贸易表现出强劲任性，全年实现正增长。蓝皮书认为，面对疫情持续及其对经济的冲击，中日有必要合力推动构建常态化的区域疫情防控机制，带动两国在旅游、医疗康养等民生领域加强合作，推动亚太区域经济一体化进程，提升贸易投资便利化水平，从而促进本地区经济复苏及经济社会可持续发展。

蓝皮书还强调，发展良好的中日关系符合各方利益，两国应从过去几年的沉浮起伏中充分吸取教训，共同努力，相向而行，持续构建契合新时代要求的中日关系。

中华日本学会会长高洪（右）、中国社会科学院日本研究所所长杨伯江（左）等日本研究机构学者参加发布会。人民网记者 张丽娅摄

明年是中日邦交正常化50周年，“怎样面向下一个50年”也是与会专家学者关注的议题。中华日本学会会长、全国政协委员高洪认为，当前两国关系中依然存在一些隐忧，在涉及中国领土主权和内政问题上，日本政府需慎重处理，中日双方齐心协力、保证两国关系平稳发展是最重要的。

蓝皮书主编、中国社会科学院日本研究所所长杨伯江表示，中日双方应借这个难得的机会确认两“点”，首先是50年前中日联合声明的“原点”，中日关系因为邦交正常化改变了此前100年以来的发展轨迹，从而走向友好合作，其中一些关键问题是中日邦交正常化的政治基础，比如台湾问题，这个原点不能忘记；另一个是“起点”，全球化时代的中日关系、新时代百年变局下的中日关系和1972年的中日关系在外部环境上发生了很多变化，所以50年后的今天，也是新的历史起点，我们需要充实双方关系的内涵，挖掘拓展新的合作空间。

(责编：艾雯、常红)