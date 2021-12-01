LA-LISTE全球美食榜颁奖典礼。法国外交部供图

人民网巴黎11月30日电 （记者李永群）法国LA LISTE全球美食2022年排行榜11月29日在法国外交部揭晓。全球最佳餐厅Top1000当中，中国上榜139家，仅次于日本的143家，继续位列第二。第三是美国上榜110家，东道主法国以109家屈居第四。

受疫情影响，今年颁奖典礼的规模与人数都有所限制。出于同样原因，今年中国没有派代表团参加颁奖典礼。当晚，法国外交部大楼临时变为世界美食中心。中国美食厅展示的是巴黎中餐馆“幸福楼”团队精心烹制的中餐，以及代表中国白酒的汾酒系列，受到前来品尝的各国使节和顶级厨师的一致好评。

中国美食厅展示巴黎“幸福楼”厨师团队烹制的中餐美食。法国外交部供图

中国美食厅展示的汾酒。法国外交部供图

LA LISTE全球美食榜单于2015年由法国人首创，如今已收录来自全球200个国家和地区的2万多家餐厅，参考800多个专业美食指南和民众在线点评，得分靠前的1000家餐厅进入下一年度全球美食排行榜。

(责编：艾雯、常红)