人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国LA LISTE全球美食2022年榜单揭晓 

2021年12月01日09:44 | 来源：人民网-国际频道
小字号

LA-LISTE全球美食榜颁奖典礼。法国外交部供图

人民网巴黎11月30日电 （记者李永群）法国LA LISTE全球美食2022年排行榜11月29日在法国外交部揭晓。全球最佳餐厅Top1000当中，中国上榜139家，仅次于日本的143家，继续位列第二。第三是美国上榜110家，东道主法国以109家屈居第四。

受疫情影响，今年颁奖典礼的规模与人数都有所限制。出于同样原因，今年中国没有派代表团参加颁奖典礼。当晚，法国外交部大楼临时变为世界美食中心。中国美食厅展示的是巴黎中餐馆“幸福楼”团队精心烹制的中餐，以及代表中国白酒的汾酒系列，受到前来品尝的各国使节和顶级厨师的一致好评。

中国美食厅展示巴黎“幸福楼”厨师团队烹制的中餐美食。法国外交部供图

中国美食厅展示的汾酒。法国外交部供图

LA LISTE全球美食榜单于2015年由法国人首创，如今已收录来自全球200个国家和地区的2万多家餐厅，参考800多个专业美食指南和民众在线点评，得分靠前的1000家餐厅进入下一年度全球美食排行榜。 

(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部