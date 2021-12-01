2021年9月17日，在美国首都华盛顿的华盛顿纪念碑附近的草坪上，参观者坐在白色旗帜中间，悼念美国超过66万名新冠逝者。新华社记者 刘杰 摄

新华社北京11月30日电 题：“民主峰会”的实质是反民主

新华社记者 桂涛 姜江

自身民主岌岌可危的美国要举办所谓的“民主峰会”，并根据自己对民主标准的臆想和利益关系的亲疏远近挑选“志同道合”的参会者。美国此举向世界传递出一个明确信息——要么按我的规则玩儿，要么就别玩儿。

在遭遇百年变局、世纪疫情的世界最需要团结合作之际，这一以所谓“复兴民主”为既定目标的会议实则旨在煽动分裂与对抗，企图破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。在民主的幌子下，美国实质上在做着反民主的事情。

“民主峰会”按美国的所谓标准将世界各国分为“民主国家”和“非民主国家”两类。这种“黑白二分法”在当今这个复杂多元、相互关联的世界不仅是无效的，更是有害的。

民主是全人类的共同价值，也是各国人民的权利，不应被少数国家垄断，沦为被任意操弄的政治工具。以民主的名义，干涉别国内政，侵犯别国主权，服务自身的政治目的，这种做法更须加以摒弃。

一个国家是否民主，归根到底应该由该国人民来评判，而不是由某个外国妄加判断。

若只是根据自己的好恶来断定哪些国家民主，哪些国家不民主，实际上就是在世界上搞唯我独尊，这本身就是不民主。

“美式民主”自身的“失灵”已是不争之实。国内政治极化、治理失效，对其他国家军事干预留下“烂摊子”，这都让美国所宣扬的“美式民主”沦为一声叹息。

特别是当前，美国抗疫溃败，让普通民众的生命健康安全受到直接威胁，美国的政客却在“选情大于疫情”的政治角逐中争斗不休，这是对民主的莫大讽刺。

绝大多数美国人对自己国家的政治制度深感失望。皮尤研究中心近日的一份报告显示，只有17%的人认为美国的民主值得效仿。

德国博世基金会近期民调也显示，超八成美英受访者认为本国政客是“资本傀儡”，半数以上美国民众认为民主制度在当前情况下“毫不奏效”。

当务之急，美国应先举办一场其国内的“民主峰会”，邀请来自美国各个党派的政客齐聚一堂，为生了病的美式民主“把把脉”，研究研究如何为长期困扰美国社会的种族问题、暴力执法问题、贫富差距及社会不公等问题“开药方”。

(责编：苏缨翔、燕勐)