新华社北京11月30日电 题：事实粉碎了所谓“观察家”的“神结论”

新华社记者徐超

印度观察家研究基金会日前刊文称，“一带一路”倡议只向合作国家输出碳排放，没有带来经济发展和就业机会，这“并非双赢”，而是中国“赢了两次”。

一面无视“一带一路”合作给当地国家带来的巨大发展红利和绿色发展实践，一面捏造“一带一路”合作项目增加碳排放，这种戴着有色眼镜的“观察”令人咋舌，究其本质无非是既见不得中国好、也见不得相关合作国家好的心态作祟。

事实远胜谎言。在“一带一路”建设过程中，大量合作共赢的好故事和绿色减排的大项目，无一不让“观察家”的“神结论”穿帮露馅。

在欧洲，中国企业通过整合新能源技术，正帮助马耳他打造欧盟第一个试点“零碳岛”；在亚洲，中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站不久将投产发电，预计每年可减少二氧化碳排放350万吨；在非洲，中国发电企业首个集投资、建设、运营为一体的风电项目年发电量超过7.5亿千瓦时，可减排70多万吨二氧化碳。

除了做碳排放的“减法”，“一带一路”合作也做大了世界经济的增量，让相关国家获得实打实、沉甸甸的发展成果和实惠。因此，真实情况不是“观察家”们所谓的“中国赢了两次”，而是中国与相关国家携手“共赢了N次”。

统计数据显示，截至2021年9月，中国与“一带一路”合作国家货物贸易额累计达到10.4万亿美元，对相关国家非金融类直接投资超过1300亿美元。世界银行研究报告指出，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。

“观察家”们所谓中国向“一带一路”合作国家转移夕阳产业的论调同样离谱。事实是，中方通过产能合作和人员培训，帮助相关国家实现产业升级，蓄积经济发展动能。

在希腊比雷埃夫斯港，“一带一路”项目创造了超过3000个直接就业岗位、数以万计的间接就业机会，并通过投资、税收等方式为当地经济发展和人民生活改善作出巨大贡献；在拉美，中国的技术、经验、资金帮助当地补齐基础设施建设短板，阿根廷贝尔格拉诺货运铁路、哥伦比亚首都波哥大地铁、巴西巴伊亚州云轨等交通项目一一落地，推动拉美国家互联互通发展；在非洲，中企还起到为基础设施建设培养人才的作用，开展的工程项目为当地人常年提供数十万个就业岗位。

至于“观察家”们所谓“一带一路”项目加大相关国家债务负担的说法，更是纯属虚构。

拉美开发银行前行长兼首席执行官恩里克·加西亚说，指责“一带一路”存在“债务陷阱”很大程度上是受到政治因素影响。美国《大西洋月刊》刊文《中国的“债务陷阱”是虚构的》，援引大量证据表明有关“中国制造‘债务陷阱’”的说法是一些西方国家政客精心编造的谎言。

当前，中国正推动共建“一带一路”高质量发展，支持发展中国家实现绿色低碳、可持续发展。种种无端责难和挑拨离间，无非徒增噪音，难改中国与相关国家合作共赢的大势。

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