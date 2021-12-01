新华社北京11月30日电 题：美式“民主”无法“忽悠”世界

新华社记者黎藜 郑汉根

“试图将多彩的现代世界变成黑白分割的世界”“同全世界亟需团结一致、共同应对新冠疫情和气候变化等重大挑战的氛围格格不入”“美式民主不是‘样板间’，而是‘烂尾楼’”……一段时间以来，对于美国即将举办所谓“民主峰会”，国际社会批评声浪高涨。

从疫情失控到国会山“沦陷”，从美国黑人“我无法呼吸”的呐喊到从阿富汗黯然撤军，美式民主“神话”被现实一次次无情戳破。美国皮尤研究中心最近一份民意调查显示，美式民主的全球声望呈现“断崖式”下降。美联社今年初公布的一项民调显示，近半数美国人认为本国民主制度运作“失灵”。一个国家民主制度好不好，各国人民最有发言权 ，面对美国民众广泛的“差评”，美国政客何来自我炫耀的底气？

美式民主失灵表现在治理无力。美国的政治日趋极化，民主共和两党在诸多重大公共事项上分歧严重，使国家治理陷入低效无能的泥淖。无论是在疫情防控上互相“甩锅”导致疫情泛滥，还是在医保、基建等涉及民生的问题上相互掣肘，最终吞下苦果的都是广大民众。

美式民主失灵表现在社会失序。贫富分化、种族歧视、社会不公等导致的不满情绪日益强烈。金钱政治主导选举，不同党派的选民在极端政客的挑唆煽动下经常势不两立，民粹主义愈演愈烈。“仇恨政治”演变为一场全国性瘟疫，成为社会持续动荡撕裂的根源。

美式民主失灵表现在输出动荡。从伊拉克到阿富汗，从非洲、拉美一波波“民主化”退潮到“阿拉伯之春”给相关国家造成混乱，美国无视不同国家在历史、国情上的巨大差异，强行在他国推行美式民主，导致这些国家或陷入持久的战乱动荡，或陷入严重的经济社会危机，给世界和平和稳定造成极大危害。

美国西北大学教授克里斯蒂娜·拉丰特说，美国公民已失去政治影响力，因为有太多捷径可以让有权势的人在公众之外作出政治决策。布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根不久前甚至发表文章警告说，“美国正走向自南北战争以来最大的政治与宪法危机”。

美式民主“金玉其外，败絮其中”，而一些美国政客却心心念念要向其他国家输出“民主”，在国际上“拉山头”“凑局”。国际社会早已看清，美国极力向外输出民主，不过是为了继续干涉他国内政，继续在全世界维护美国霸权，打着“民主”旗号在国际上划分阵营、制造分裂，大肆破坏国际关系民主化。“今日俄罗斯”电视台网站日前发表文章指出，“美国正在全世界伤害民主”。

民主的本意是人民当家做主，然而美国不论在其国内还是国外，正在不折不扣地反其道而行之。这样的“民主”，难以“忽悠”世界。

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