新华社莫斯科11月30日电（记者华迪）俄罗斯驻美国大使安东诺夫11月29日对媒体表示，美国故意歪曲俄外交人员被其驱逐这一事实，企图以此误导国际舆论。

安东诺夫在回应美国国务院副发言人波特关于“55名俄外交人员离开美国不能视作被驱逐或惩罚措施”这一言论时说，“美国国务院再次撒谎，美方故意歪曲事实，试图误导美国和国际舆论”。安东诺夫说，俄方被明确告知，如果这些俄外交人员不按照美方要求限期离境，他们将被剥夺豁免权和其他外交特权，“因此，这就是实际意义上的驱逐”。

安东诺夫指出，与此同时，美国国务院于2020年12月单方面对俄驻美大使馆以及俄驻纽约和休斯敦总领事馆工作人员的居留期限做出了3年限制，而美国给其他国家外交使团工作人员的居留期限则为5年。

安东诺夫说，俄赞成与美方解除近些年来相互实施的外交限制，主张进行正当的、相互尊重的对话，并呼吁美方履行其保障外交使团正常运转的国际义务。

此前，安东诺夫曾对媒体表示，由于被美国“驱逐”，将有超过50名俄外交人员在2022年1月和6月分两批离开美国。

10月底，俄外交部发言人扎哈罗娃说，美国要求55名俄外交人员在未来几个月离开美国。她认为，这一决定从本质上讲意味着“驱逐”。

今年4月，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐俄外交人员。作为反制措施之一，俄政府宣布将美国列入对俄不友好国家名单，规定美国在俄外交机构自8月起不得与俄境内个人签订劳务合同、雇佣协议。美国国务院7月30日称，美驻俄外交机构因此被迫解雇了182名正式雇员和数十名合同工。

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