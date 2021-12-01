新华社巴黎11月30日电 中国驻法国大使馆发言人30日就法国国民议会通过涉台决议答记者问时表示，此举明显违反一个中国原则，公然干涉中国内政，刻意为“台独”势力张目，中方表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这已经成为国际社会的普遍共识，也是各国共同遵守的国际关系准则。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，也不容任何讨价还价。

发言人表示，1971年，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国以及国际机构中的代表权问题。台湾除了作为中国的一部分，没有其他的国际法地位，其参与世界卫生组织等国际组织活动，必须按照一个中国原则处理。

发言人说，事实上，在一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与各领域国际合作均作出了妥善安排，台同相关国际组织交流的机制是完善的，渠道是畅通的。台湾当局谋求参与相关组织的真实目的是凸显其所谓“主权地位”，拓展“国际空间”，这一图谋必定失败。

发言人说，坚持一个中国原则是中法关系的政治基础，是1964年中法建交以来历届法国政府向中方作出的庄严承诺。我们敦促法方切实尊重中国国家主权和领土完整，以实际行动恪守一个中国原则，维护中法关系的健康稳定发展。

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