新华社伦敦11月30日电（国际观察）英国民众圣诞节前感受供应链和通胀双重压力

新华社记者孙晓玲

货物供应不足、商品价格上涨、节日折扣减少……今年圣诞节来临前，英国消费者不得不面对供应链延迟和通胀加剧带来的双重压力。

英国商业团体葡萄酒和烈酒贸易协会日前发表声明说，由于成本上升和供应链混乱等因素，当前处理进口商品的时间比一年前延长数倍。声明呼吁英国政府对重型货车司机短缺和货运中断现象采取“紧急行动”，避免圣诞节期间出现酒类短缺。

英国玩具连锁零售商“娱乐者”公司创始人兼执行主席加里·格兰特表示，该公司目前收到的集装箱数量比正常情况下少约10%，“这是我40多年玩具销售生涯中从未见过的情况”。格兰特认为，造成这一现象的诸多因素包括通胀加剧、运输成本上升和工厂产能受限等。

英国零售商协会首席执行官海伦·迪金森说，虽然零售商为确保圣诞节供应付出巨大努力，但问题仍未解决。“从农场到分销领域，整个供应链的劳动力短缺问题正推高成本，造成货架上出现一定的缺货。”

为解决大货车司机短缺问题，英国政府今年9月提出一揽子应对方案，包括为外国大货车司机提供短期签证等。但不少企业和商业机构认为，政府的措施不过是权宜之计，无法解决根本问题。

此外，企业和消费者还感受到越来越严重的通胀压力。英国国家统计局数据显示，受能源价格上涨等因素影响，英国10月消费者价格指数同比上涨4.2%，涨幅创10年新高。该机构首席经济学家格兰特·菲茨纳认为，家庭能源费用增加、工厂生产成本提高等因素造成通胀高企。

毕马威会计师事务所英国零售业务主管保罗·马丁表示，受到成本上升和库存压力影响，“我们不太可能在今年圣诞节看到任何大的折扣。”

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