本报记者 毕梦瀛

巴西环境部近日颁布了设立国家野生动物救援项目的法令，以减少因极端天气事件或人为环境破坏带来的生物多样性丧失，加强保护濒危野生动物及其栖息地。

巴西野生动物种类繁多，但受森林火灾、非法伐木、焚烧开荒、环境污染等影响，包括紫蓝金刚鹦鹉在内的一些珍稀野生动物的栖息地遭到破坏。新法令规定，政府有关部门在自然灾害、突发事件等情况下，要协调制订和开展野生动物救援和安置的应急响应方案，并强调进一步推广和普及环保教育，鼓励民众和社会团体通过志愿服务、提供资金等方式参与野生动物救援。

有关机构将建立更多濒危野生动物救援基地，进一步提升救援人员和救援设备的专业化水平，强化对濒危野生动物营救、治疗、放归等有关工作的指导，以保障在紧急情况下对野生动物的救治及后期工作。

分析认为，设立国家野生动物救援项目，体现了巴西对野生动物保护工作的重视。巴西政府在野生动物保护方面已采取了一系列措施，如根据地理环境建立森林、湿地国家公园或野生动物保护栖息地等。目前巴西拥有70余座国家公园，其中面积较大的亚马孙图穆库马克山国家公园占地约3.9万平方公里。巴西对国家公园或野生动物保护地的管理十分严格，在这些地区新建基础设施须上报环境部等联邦政府机构进行审批，地方政府没有审批权。

巴西还建立了濒危动物繁殖中心，着眼于重建生态系统，实施迁地保护。巴西一些动物园还设有濒危动物繁殖中心，通过与大学研究机构、非政府组织等进行合作，以人工繁殖方式增加濒危动物的数量。

为了宣传环保理念，政府机构和公益组织把各种展板摆上街头，一些路段还设有警示标志，提醒过往司机注意野生动物出没。一些服装品牌与当地野生动物保护组织合作，设计生产印有美洲豹、巨嘴鸟等动物的服饰，出售后的部分收益用于支持野生动物保护工作，如动物救助和护理、修建野生动物诊所等。

（本报里约热内卢11月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月01日 15 版）

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