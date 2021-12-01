本报记者 孙广勇

全线10个车站的旅客服务设备已全部带电试运行，客运人员已入驻沿线车站，云南昆明海关出台13项具体措施支持磨憨口岸通关便利化……一段时间以来，中老铁路建设不断取得新进展。老挝国家主席府部长开玛妮·奔舍那说：“中老铁路将让老挝民众乘着火车看到更广阔的世界。”

中老铁路是共建“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目。建成通车后，中国云南省昆明市至老挝首都万象有望实现直达运输、当日通达。“中老铁路即将由建设期进入运营期，宣告老挝迈入铁路运输新时期，老挝人民将迎来交通运输变革的新时代。”老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦说。老挝总理潘坎表示：“中老铁路是推进两国全面战略合作伙伴关系以及构建老中命运共同体的具体实践。”

在老挝这样一个多山的国家修建铁路，不是架桥，就是打隧道，工程难度可想而知。当地人感叹，中老铁路是架出来、挖出来的。在中老铁路全线160余座隧道中，友谊隧道“一隧连两国”，是罕见的高侵蚀性盐岩隧道，历时16个月技术攻关，混凝土实体强度终于达标，盐岩高侵蚀性难题得以攻克。

在设计和施工过程中，建设者坚持严格生态标准，让中老铁路穿行在青山绿水之间。在中段中国电建水电十局负责施工的五标段，铁路途经老挝旅游小城万荣，项目部确保施工、生活不影响当地旅游活动和景观；在中老铁路老挝段最北端的一标段，中铁五局根据设计方案，结合老挝实际情况，选取当地的小叶龙船花、迎春花、地毯草等，对路基两侧和隧道口边坡进行绿化施工，既修建好了铁路又让沿线极具观赏性。

11月10日，由中铁建设承建的琅勃拉邦站外立面完工，标志着中老铁路老挝段10座站房全部完成亮相。琅勃拉邦站的装修极具地方特色，融入了当地寺庙和王宫建筑、纹样元素。结合中国国内站房施工经验，中国建设者将中国传统的门斗结构、特色窗花和老挝国花等元素巧妙运用到门柱、门梁及外立面幕墙施工，体现两国文化。

老挝公共工程与运输部发布的报告认为，中老铁路将加强老挝和其他东盟国家与中国的互联互通与开放合作，成为老挝吸引外国投资、现代技术和人力资源的重要助力，并极大增进老中两国乃至地区经贸、投资、旅游、就业、文化和人员等交流与合作。

老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯说：“中老铁路将大幅削减运输成本，促进老挝的贸易和投资，吸引更多游客，整体上提升老挝经济水平。进口便利后，老挝物价和通货膨胀都会降低，更多外资流入老挝将改善外汇市场，通信、教育和卫生事业也会取得相应进步。”

老挝民众对中老铁路满怀憧憬，向记者表达他们心中的向往：“我要在车站开个店铺，卖老挝土特产给游客，早日致富。”“我要去利用火车跑货运，赚钱盖新房。”“这是全村人通向未来的希望之路，孩子们会通过这条铁路走出大山，走得更远。”

（本报曼谷11月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月01日 15 版）

(责编：郝江震、袁勃)