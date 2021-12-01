本报记者 黄培昭

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国际货币基金组织近期上调了中东地区今明两年经济增长预期。在疫苗接种进度加快、经济刺激政策加大等因素作用下，中东多国经济恢复速度加快。分析指出，受制于疫苗接种水平不同等，各国经济复苏进程存在不平衡性，地区经济全面复苏仍面临不少挑战。

国际货币基金组织（IMF）日前发布中东地区经济展望报告，预计该地区2021年和2022年实际国内生产总值（GDP）增幅均为4.1%，与今年4月份的预测相比分别上调0.1和0.4个百分点。当前，中东地区国家正在努力采取各类措施稳经济、保民生，同时积极推动经济结构转型，取得一定成效。

经济恢复好于预期

从下半年起，中东地区多国经济复苏步伐提速，部分行业复苏迹象明显，经济增长预期提升。

在第二阶段经济和社会改革计划提振下，埃及制造业、农业、电信和IT行业近期持续复苏，出口不断扩大，旅游收入增加。德意志银行日前发布的统计报告预计，2021/22财年埃及GDP将实现5.5%的增长，2023/24财年整体财政赤字率将减至5.5%，通胀率保持在目标区间。

得益于疫苗接种率高、科技产业持续反弹等利好因素，以色列经济恢复速度加快，政府财政赤字不断降低。以色列财政部日前预测，以色列今年经济增幅将达到7.1%，明年为4.7%。

随着石油生产复苏、旅游业反弹，以及迪拜世博会的拉动效应，阿联酋央行预测2021年和2022年经济增速将分别回升至2.2%和4.9%。

地区其他主要经济体的经济表现同样可圈可点。在出口恢复增长带动下，土耳其2021年第二季度经济强劲反弹，增速达21.7%。世界银行和经合组织已将土耳其今年经济增长率分别从5%和5.7%上调至8.5%和8.4%。

据沙特媒体报道，沙特第三季度经济较去年同期增长6.8%，为2012年以来的最快增速。另据路透社援引相关机构预测，沙特经济今年有望实现温和增长2.3%，明年将增长5.1%，这一数字将是自2013年以来沙特最快的经济增速。

据阿曼国家信息统计中心公布的数据，今年上半年，阿曼GDP同比增长10.1%。其中，石油产业生产总值同比增长8.7%，非石油产业生产总值同比增长11.1%。

埃及开罗大学经济学教授瓦伊勒对本报记者表示，中东经济形势好于预期，今明两年都将保持较高增幅。

多措并举力促复苏

IMF报告指出，中东经济逐步企稳向好的主要原因是地区疫苗接种率持续提高，政府出台相关帮扶政策等。同时，国际油价近期整体高位运行，也为以石油出口为主导的经济体经济复苏提供有力支撑。

在疫苗接种率较高的国家，经济社会恢复态势明显。例如，以色列每百人接种疫苗剂数高达160剂，经济和贸易活动加快流动，经济活力得到激发。

地区各国持续出台了一系列稳经济、保民生政策措施。为解决企业尤其是中小企业因疫情造成的现金流短缺问题，埃及、沙特、卡塔尔、约旦、摩洛哥等地区国家央行纷纷推出降息措施，银行系统也放宽信贷政策。

沙特出台超过500亿美元的一揽子经济刺激计划，加大对国内私营企业的支持力度，并允许企业主延期最多3个月缴纳增值税、消费税和所得税。沙特货币局规定银行应在不向客户收取额外费用的情况下为客户重组融资，并为因疫情失业的工人提供贷款，同时建议银行调整信用卡利率等。

为有效吸引外资、刺激经济增长，摩洛哥今年推出国家投资与出口品牌“Morocco Now”。目前摩洛哥与其他国家签署了数十个自由贸易协定，同时大力吸引战略性及高科技领域的外国投资。

埃及政府也持续出台针对性政策，从扩大资金支持、提供免费培训，到增强数字信息技术建设、扩大数字支付应用等方面，努力帮助中小企业尽快摆脱疫情影响。统计显示，今年埃及73%的中小企业对未来发展持积极态度，其中85%的公司在此期间收入基本保持稳定增长。

努力应对风险挑战

世界银行在近期一份报告中分析，中东地区整体经济明年将延续复苏态势，但各国由于疫苗接种水平不同等因素，经济恢复进程将加速分化，不同国家经济恢复存在不平衡性。

中东媒体评论说，中东国家经济复苏仍受到地区地缘政治环境、发展不平衡、经济结构不合理及疫苗接种率等多重因素的综合影响。

通胀上升、油价波动等因素也对地区国家构成风险。有分析指出，眼下全球融资状况开始收紧，这给投资流入中东带来一些压力，地区一些国家存在的巨大外部融资需求和高公共债务占比，威胁到整体经济复苏进程。

同时，中东不少国家面临着产业转型的挑战。瓦伊勒表示，长期以来，中东国家普遍存在着产业单一、工业化程度低、制造业发展薄弱等制约性因素，主要依赖能源出口赚取的外汇拉动国民经济增长。因此，优化产业结构、加速推动经济政策调整显得十分必要。

瓦伊勒进一步分析说，中国与中东地区加强经济合作，贸易往来日趋紧密，共建“一带一路”释放的发展红利惠及地区国家。埃及积极参与共建“一带一路”，苏伊士经济区、埃及新行政首都、阿拉曼新城等大型项目，有力促进了埃及民生改善和经济发展。

（本报开罗11月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月01日 15 版）

(责编：郝江震、袁勃)