新华社北京11月30日电 题：携手构建新时代中非命运共同体

新华社评论员

“中国永远不会忘记非洲国家的深情厚谊，将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲朋友一道，让中非友好合作精神代代相传、发扬光大。”习近平主席29日在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表主旨演讲，高度评价中非多年来结下的深厚兄弟情谊，深刻阐明中非友好合作精神的核心要义，为携手构建新时代中非命运共同体明确方向路径、注入实践动力。

中非关系是中非风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。中非开启外交关系65年来，双方在反帝反殖的斗争中结下了牢不可破的兄弟情谊，在发展振兴的征程上走出了特色鲜明的合作之路，在纷繁复杂的变局中谱写了守望相助的精彩篇章，共同缔造了“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神。这是中非双方数十年来休戚与共、并肩奋斗的真实写照，是中非友好关系继往开来的力量源泉，为构建新型国际关系树立了光辉典范。

中非关系保持旺盛生命力的“秘诀”，在于与时俱进、开拓创新。半个多世纪以来，在中非关系发展的每一个关键时期，双方领导人都能登高望远，结合国际形势，找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。在2018年9月中非合作论坛北京峰会上，中非双方决定构建更加紧密的中非命运共同体，在中非关系史上树立了新的里程碑。如今，站在构建新时代中非命运共同体的历史起点上，习近平主席提出坚持团结抗疫、深化务实合作、推进绿色发展、维护公平正义等4点主张。这些主张顺应时代潮流，回应各方关切，为中非关系发展和深化中非合作注入新的时代内涵，擘画了共创未来的美好蓝图。

开展中非合作，中国始终注重一个“实”字，致力于把自身发展同非洲发展紧密联系起来，把中国人民利益同非洲人民利益紧密结合起来，把中国发展机遇同非洲发展机遇紧密融合起来。作为《中非合作2035年愿景》首个三年规划，中方提出将同非洲国家密切配合，共同实施卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全等“九项工程”。这些实实在在的项目，聚焦抗疫、减贫、惠农等中非合作的重点领域，全面涵盖中非经济社会发展各个方面，既为非洲发展解决“燃眉之急”，更为中非合作开创新领域、给中非人民带来新福祉，为携手构建新时代中非命运共同体不断注入新动力。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的历史使命把中国和非洲紧紧联系在一起。当前，中国全面建成小康社会，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，正向着第二个百年奋斗目标进军。非洲联合自强势头强劲，在国际事务中的影响力不断上升，正在推进自由贸易区建设，加快工业化和现代化进程，朝着非盟《2063年议程》描绘的美好前景前行。新征程，再出发，中非团结合作、携手同行，定能凝聚起27亿人民的磅礴力量，推动构建高水平中非命运共同体，向着中国梦与非洲梦的光明未来迈出更加坚实的步伐。

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