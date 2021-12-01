中国倍加珍惜中非传统友谊，将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲朋友一道，让中非友好合作精神代代相传、发扬光大

11月29日晚，习近平主席在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。习近平主席深情回顾中非传统友谊，高度评价中非合作成就，深刻总结中非友好合作精神，对未来中非合作作出战略规划，擘画了新时代中非友好互利合作的宏伟蓝图。

今年是中非开启外交关系65周年。65年来，中非双方在反帝反殖的斗争中结下了牢不可破的兄弟情谊，在发展振兴的征程上走出了特色鲜明的合作之路，在纷繁复杂的变局中谱写了守望相助的精彩篇章，为构建新型国际关系树立了光辉典范。在这样一个重要时间节点回顾历史、展望未来，对开创中非关系更加光明的前景具有重要意义。

“中非关系为什么好？中非友谊为什么深？关键在于中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神，那就是‘真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容’。”习近平主席指出，这是中非双方数十年来休戚与共、并肩奋斗的真实写照，是中非友好关系继往开来的力量源泉。中非双方继承和发扬中非友好合作精神，将为推动构建高水平中非命运共同体注入强大动力。

习近平主席总结提炼中非友好合作精神，与元首外交推动中非关系行稳致远的实践密不可分。2013年3月就任国家主席后，习近平主席首次出访就远赴非洲，迄今已4次访非。2018年中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席同与会的50余位非洲国家领导人逐一会面，叙友情、商合作、话未来，与非洲领导人建立了深厚的友谊和信任。新冠肺炎疫情发生后，习近平主席亲自推动中非同舟共济、团结抗疫，双方领导人通过视频、通话等形式保持了高层交往的密度和热度。非洲国家高度赞赏中方为非洲国家抗击疫情提供疫苗等宝贵帮助。

真诚友好、平等相待，是中非关系永葆活力的鲜明底色。中非从来都是命运共同体，中国人民始终同非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲。中国倍加珍惜中非传统友谊，始终把发展同非洲国家的团结合作作为中国对外政策的重要基础，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，同非方在涉及对方核心利益和重大关切的问题上相互支持，坚定支持非洲国家自主解决本地区问题的努力，坚定支持非洲国家探索适合本国国情的发展道路。近年来，中国秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲国家一道，不断谱写推动中非合作高质量发展的辉煌篇章。“长期以来，中方尊重非洲独立、主权和文化，真心支持非洲发展，在国际舞台坚持多边主义，维护发展中国家利益。”塞内加尔总统萨勒的话道出了非洲朋友的心声。

数十年来，中非双方以互尊互爱、将心比心的真挚情谊，浇灌出遍布非洲大地的合作成果，诠释了好朋友、好伙伴、好兄弟的真谛。中国在处理非洲事务时坚持做到“五不”——不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国把非洲自主可持续发展同中国自身发展紧密结合起来，不搞你输我赢的零和游戏，不做唯利是图的狭隘之举，始终同非洲各国团结一心、携手前进。非洲友人称赞：中国是非洲真正的患难之交。

“中国永远不会忘记非洲国家的深情厚谊，将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲朋友一道，让中非友好合作精神代代相传、发扬光大。”站在新的历史起点上，中非双方将继续坚持真诚友好、平等相待，不断深化友谊和互信，让中非友好关系不断焕发出新的生机和活力。

《 人民日报 》（ 2021年12月01日 03 版）

(责编：郝江震、袁勃)