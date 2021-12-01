新华社柏林11月30日电（记者顾梓峄）新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员马凯硕近日在与德国媒体人士进行在线交流时表示，今天，大多数中国人感到比以往任何时候都更幸福。

受德国康拉德·阿登纳基金会邀请，德国《世界报》发行人斯特凡·奥斯特日前同马凯硕进行了交流。马凯硕说，中国人有自己的政治、历史、文化和传统。他们知道什么在中国可行，什么不可行。

马凯硕援引美国总统拜登主要顾问库尔特·坎贝尔的观点说，当后世的历史学家回首西方这种“中国应当同西方一样”的自负观点时，一定会感到惊讶：为什么像美国这样只有约250年历史的国家，会认为自己能改变拥有几千年历史的中国？为什么总人口加起来也不及中国的美国和欧洲，却想要规定14亿中国人选择哪一种政治体制？

马凯硕还援引美国哈佛大学肯尼迪政府学院发表的一项研究报告说，中国政府在中国人民中享有的支持率和满意度超过93%。

马凯硕强调，今天，大多数中国人感到比以往任何时候都更幸福。相反，当今美国成为一个撕裂和运作不良的社会。

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