11月29日，习近平主席在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。非洲各界人士在接受本报记者采访时表示，非中开启外交关系65年来，传统友好经受住各种考验，非中合作取得了非凡历史性成就。习近平主席就构建新时代中非命运共同体提出4点主张，并宣布中国将与非洲国家共同实施“九项工程”，充分彰显了中国帮助非洲国家抗击新冠肺炎疫情、实现绿色可持续发展的真诚意愿和坚定支持。非方愿同中方巩固团结友好，深化互利合作，开启非中关系新时代。

津巴布韦外交部发言人利维特·穆盖乔表示，中非合作论坛为津巴布韦等非洲国家进一步加强与中国的经贸合作提供了平台和机遇。希望在论坛机制下，非洲国家与中国在应对气候变化、可再生能源、信息通信技术等领域开展更多合作。

“习近平主席宣布中国将再向非方提供10亿剂疫苗，这是对非洲的莫大支持。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，中方把卫生健康领域作为加强非中务实合作的重点之一，不仅无偿提供疫苗援助，还努力推动疫苗联合生产，并向非洲国家派遣医疗队员和公共卫生专家。“这是非中守望相助的具体体现。中国始终想非洲兄弟所想，急非洲兄弟所急。”

“践行‘推进绿色发展’主张，实施‘绿色发展工程’，将进一步助力非洲开发可再生能源，帮助非洲实现低碳环保发展，深化双方在生态环境保护和应对气候变化等领域合作。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国通过践行绿色发展理念，为非洲国家注入可持续发展活力。中非合作论坛为双方搭建了对话交流与合作发展的重要平台，双方务实合作不断深化。“历史将见证非中在各领域开展更多合作，取得更多实实在在的成果。”

“4点主张和‘九项工程’切实关注非洲民生福祉、关注非洲国家发展，将更加紧密地把非洲同中国联系在一起。”《博茨瓦纳卫报》副主编莫洛伊对“减贫惠农工程”十分关注，“中国在消除贫困、推进农业现代化等方面取得了卓越成就，这一工程下的诸多项目一定会为非洲国家减贫作出重要贡献。”

“非洲各国在数字经济领域与中国加强合作的意愿非常迫切，‘数字创新工程’将为双方合作提供更多可能。”苏丹国际问题专家、《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒表示，与中方在数字经济领域开展务实合作，有助于推动非洲各国疫后经济复苏，不断提高非洲国家民众生活水平。

“阿卡铁路、拉伊铁路等，显著改善我们的交通运输条件，民众出行更加便捷；阿布贾国际机场新航站楼、哈科特港新航站楼等拔地而起，让尼日利亚成为西非甚至非洲最先进的航空枢纽之一……共建‘一带一路’合作项目让尼日利亚经济发展受益良多。”尼日利亚阿布贾大学国际关系学院教授谢里夫表示，相信在共建“一带一路”以及中非合作论坛机制推动下，非中合作将惠及更多非洲民众。

塞内加尔花生协会主席阿萨尼说，非洲有广阔的农业用地，但没有得到有效利用。“非洲国家期待与中国在农业技术合作、人才交流等领域深化合作，提高农业现代化水平，推进农业可持续发展。”

埃及《金字塔报》副主编萨米·卡姆哈维说，非中深入开展共建“一带一路”合作，持续将双方传统友谊转化为切实合作成果，有效推动非洲国家基础设施建设和工业化实现快速发展，为非洲经济一体化建设注入强劲动力。非中携手构建新时代非中命运共同体，将更好造福非中人民。

（本报达喀尔、约翰内斯堡、喀土穆、阿布贾11月30日电 记者周輖、黄培昭、邹松、闫韫明、苏航、姜宣）

《 人民日报 》（ 2021年12月01日 02 版）

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