新华社莫斯科11月30日电（记者黄河）俄罗斯总统普京11月30日在莫斯科表示，俄研制高超音速武器是对北约威胁俄行为的回应。

普京以视频方式出席第十三届“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛全体会议时指出，波兰和罗马尼亚已经部署反导系统以及能够发射“战斧”导弹的MK-41发射系统。这对俄构成威胁。普京强调，俄罗斯不得不研发高超音速武器作为回应。

普京表示，俄已成功测试了飞行速度超过9马赫（1马赫约为每小时1224公里）的高超音速武器，并将于明年初起在俄军中装备新的海基高超音速导弹。

此前，俄罗斯已多次成功试射“锆石”高超音速巡航导弹。据今日俄罗斯通讯社报道，“锆石”导弹为俄首个海基高超音速巡航导弹，可从护卫舰、巡洋舰和潜艇上发射，最大射程达1000公里，战斗部重量可达400千克。该导弹可摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，且无法被导弹防御系统或防空系统拦截。该导弹预计将于2022年起向俄海军交付。

“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛由俄罗斯外贸银行举办，旨在为俄经济发展吸引投资、为俄企业和外国投资者搭建对话平台。今年的论坛从11月30日持续至12月1日。

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