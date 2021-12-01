新华社德黑兰11月30日电（记者王守宝 高文成）伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里11月30日表示，伊核协议相关方29日在奥地利首都维也纳重启会谈的第一天同意把取消对伊制裁问题作为谈判优先考虑事项。

据伊朗国家电视台30日报道，巴盖里在介绍新一轮会谈第一天情况时说，第一天的会谈是“建设性和有益的”。解决对伊朗的不公正和非法制裁必须是伊核协议联合委员会会议议程的首要问题，这是第一天会议达成的共识。一个专注于讨论取消对伊制裁的特别工作组将于30日召开会议。

巴盖里还表示，“许多同行”欢迎伊朗的观点，即需要保证美国不会再次对伊朗实施制裁，以及美国不会像2018年特朗普执政时那样退出伊核协议。

巴盖里说，欧洲代表在发言中承认，造成目前局势的主要原因是美国退出伊核协议，因此美国应该率先采取行动以恢复履行伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈于11月29日在维也纳举行。

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