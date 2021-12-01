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瑞典首相宣布组建新政府

2021年12月01日08:21 | 来源：新华网
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新华社斯德哥尔摩11月30日电（记者和苗）瑞典首相、社会民主党主席玛格达莱娜·安德松11月30日宣布组建新一届政府，并公布政府成员名单。

瑞典新政府是由社会民主党一党组成的少数派政府。原内政大臣米卡埃尔·丹贝里接替安德松出任财政大臣，外交大臣安·林德留任。

安德松从2014年开始担任瑞典财政大臣，今年11月初成为瑞典社会民主党新主席，24日当选瑞典首位女首相。在当选首相数小时后，安德松宣布辞职，主要原因是“不愿领导一个可能被质疑合法性的政府”。24日早些时候，执政联盟中的环境党退出少数派联合政府。

瑞典议会29日对新首相候选人安德松进行投票，安德松再度当选。同日，安德松在新闻发布会上表示，新政府将聚焦福利、气候变化和社会融合三大议题。

在2018年举行的瑞典议会选举中，社会民主党、环境党、左翼党组成的中左翼阵营赢得大选，社会民主党和环境党随后组建少数派联合政府。今年11月，瑞典首相勒文辞去社会民主党主席和首相职务，安德松成为社会民主党新主席并被提名为新首相候选人。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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