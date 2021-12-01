中新社联合国11月30日电 (记者 马德林)中国常驻联合国代表张军大使在30日举行的“77国集团和中国”第45届外长会上表示，中国始终是广大发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴。“77国集团和中国”应排除干扰，加强团结，为发展中国家加快疫后复苏、落实2030年议程营造良好环境。

“77国集团和中国”第45届外长会当天以视频方式举行。77国集团主席国几内亚外长库亚特主持会议，第76届联大主席沙希德、联合国秘书长古特雷斯、巴基斯坦外长库雷希在开幕式上致辞。

张军就“77国集团和中国”的工作阐述三点主张。一是坚持发展优先。“77国集团和中国”要秉持以人民为中心的理念，推动国际社会把发展问题置于全球宏观政策协调的突出位置，加大发展领域投入，解决好极端贫困、粮食安全、经济复苏等问题。

二是坚持真正的多边主义。发展中国家要坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，反对单边主义、保护主义和霸凌行径。要敦促发达国家履行承诺，向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持。

三是坚持联合自强。“77国集团和中国”要不断深化南南合作，增进政治互信，加强发展战略对接，开展各领域务实合作，增强自主发展能力。要成功开好第三次南方首脑会议，推动构建合作共赢的全球发展伙伴关系。

张军说，中国积极推动南南合作，加强发展中国家发展能力建设。习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布，中国将同非洲国家在未来3年共同实施卫生、减贫、贸易、投资等“九项工程”，再向非洲提供10亿剂疫苗。习近平主席还在今年第76届联大郑重提出“全球发展倡议”。该倡议紧扣2030年议程，着眼发展中国家发展面临的最紧迫课题，推动国际社会为发展中国家落实2030年议程提供更多资源和帮助。中方欢迎77国集团各成员国积极支持和参与这一重要倡议。

“77国集团和中国”是世界最大的发展中国家合作组织，有130多个成员国。本届外长会选举巴基斯坦担任2022年度主席国，并通过了部长宣言。(完)【编辑:房家梁】

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