新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，国务委员兼外长王毅出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见阿尔及利亚外长拉马拉。

王毅表示，今年对中阿双方具有特殊意义。中国人民始终铭记阿方50年前为中国恢复联合国合法席位所作的重大贡献。新形势下，中方愿同阿方传承弘扬传统友谊，将政治互信转化为务实合作的动力，推动双方互利合作取得新的更大发展。

王毅说，中国疫苗已在阿正式投产，标志着又一个非洲国家实现了疫苗本土化生产。中方愿继续加强双方抗疫合作，帮助阿方早日战胜疫情。

拉马拉表示，祝贺中方和东道主塞内加尔作为中非合作论坛主席国精心筹备并成功组织本次部长级会议。习近平主席在开幕式上发表的重要讲话将载入非中合作的光辉史册。习近平主席宣布的对非提供10亿剂疫苗等重大举措彰显了非中团结精神，将成为非中共同战胜疫情的有力武器。

拉马拉说，阿中友谊源远流长，阿中关系伟大而紧密。阿尔及利亚是非中团结互助的见证者，也从非中合作中获益良多。阿坚定致力于非中友好，将同中方一道，将非中、阿中合作的坚定政治意愿转化为强大动力。

双方还就加强中国同阿拉伯国家关系交换意见。王毅祝贺阿方明年接任阿盟轮值主席国，表示中方支持阿方在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同阿方加强团结合作，应对共同挑战。拉马拉表示，阿中在国际事务中理念一致，阿方愿同中方加强协调，共同为阿拉伯同中国关系发展注入新动力。

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