人民网里约热内卢11月29日电 （记者吴杰）11月29日，中国厦门市与巴西福塔莱萨市开展友好交流意向书签字仪式在线上举行。厦门市副市长黄燕添、福塔莱萨市副市长巴蒂斯塔、中国驻累西腓总领事严宇清、巴西驻广州总领事杜飞出席并致辞。

黄燕添表示，厦门市和福塔莱萨市同为金砖之城、创新之城、海湾之城，相似度高，互补性强。希望双方以友好交流城市关系的缔结作为两市友好合作的新起点，积极用好金砖国家平台，互学互鉴，进一步深化各领域交流合作，更好造福两地人民。

巴蒂斯塔表示，福塔莱萨市在数字经济、基础设施建设、文化教育、清洁能源、海洋生态、人力资源等领域具有自己的优势，希望与厦门市加强交流，以合作驱动创新，增强在数字中心、设计之都、绿色之城等方面的合作，推动中巴关系不断向前发展。

严宇清表示，厦门市和福塔莱萨市经济发展主要指标居各自所在省州首位，两市结好可谓强强联合。希望两市今后积极推进建立常态化智库对话、人员交流与合作研究等机制，参与创新基地人才培养合作规划，找准产业对接点，开发共赢项目，提高友城交往实效。

杜飞积极评价两市结成友好城市，强调语言是沟通的重要桥梁，希望双方加强语言教育合作，尤其是针对青少年的人才培养，表示巴西驻广州总领馆愿与中国驻累西腓总领馆携手助力双方交流合作。

仪式结束前，黄燕添副市长和巴蒂斯塔副市长共同展示了已签署的两市友好交流意向书。

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