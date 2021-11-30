“中国永远不会忘记非洲国家的深情厚谊，将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲朋友一道，让中非友好合作精神代代相传、发扬光大。”11月29日，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表主旨演讲。习主席掷地有声的声音，赢得了中非各界人士的热烈共鸣。

习主席的重要讲话站在中非命运共同体的高度，回顾了新中国与非洲开启邦交关系65年来取得的成就，阐释了历久弥坚的中非友好合作精神，提出了中国主张，给出了中国方案，为新时代中非合作注入信心和动力，引发国际社会热烈反响。

从历史上来看，中非有相似遭遇和共同使命，双方在反帝反殖的斗争中结下了深厚兄弟情谊，在发展振兴的征程上缔造了友好合作精神。这种情谊和精神，在百年变局和世纪疫情交织下，更显珍贵、愈发有力。中国已连续12年保持非洲第一大贸易伙伴国的地位。今年1至9月份中非经贸合作各项指标继续呈现全面上升态势，中非双方同心同向、守望相助、共克时艰。过去如斯，当下如此，未来亦如是。中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。

站在构建新时代中非命运共同体的历史起点上，习近平主席提出坚持团结抗疫、深化务实合作、推进绿色发展、维护公平正义4点主张，既着眼当前疫情挑战，又谋划长远提升可持续发展能力，既探索彼此合作的空间，又强调双方在全球治理中的共识，把舵定向，行稳致远，推动中非朝着高质量、可持续发展目标不断前行。中国主张不仅有利于自身构建新发展格局，也为非洲国家提供了共同发展的机遇，有利于当地经济社会发展和民生改善。大国有担当，世界更美好，中非已成为南南合作的典范，也为推动构建人类命运共同体树立起典范。

千里之行，始于足下。从约翰内斯堡峰会上的“十大合作计划”，到北京峰会上的“八大行动”，再到本届论坛上的“九项工程”，习主席审时度势、高瞻远瞩，宣布了一系列务实举措，内容涵盖项目、资金、人才、政策、文化等，指出重点实施领域，指明合作方向，凝聚起合作共识。此次宣布的“九项工程”清单目标明确、内容覆盖面广、主体参与多元并向新兴领域拓展，既是对中非已有合作项目的延续和深化，也有针对性地增加了抗疫等非洲迫切需求内容，顺应科技发展趋势，具有前瞻性。相关方面要抓好落实，高水平完成各项任务，给中非人民带来实实在在的好处。

交得其道，千里同好；固于胶漆，坚于金石。中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为。双方应共同努力，传承中非友好合作精神，深入协调对接，不断发掘新机遇、打造新亮点，同舟共济、继往开来，凝聚起中非27亿人民的磅礴力量，携手构建新时代中非命运共同体。

央视评论员

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