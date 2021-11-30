新华社北京11月30日电 国家主席习近平29日在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表主旨演讲指出，本次会议前，中非双方共同制订了《中非合作2035年愿景》。作为愿景首个三年规划，中国将同非洲国家密切配合，共同实施卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全方面的“九项工程”。

非洲多国人士表示，习近平主席的讲话再次体现了对发展中非关系的高度重视，共同实施“九项工程”令人振奋，将推动非洲经济社会发展，进一步强化非中务实合作、深化民心相通、实现互利共赢。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，习近平主席的讲话体现了推动中非关系不断发展的长期承诺。在卫生健康工程中，中国将再向非方提供10亿剂疫苗，这是对非洲抗疫的巨大帮助；贸易促进工程中提及的内容将促进更多非洲产品出口，为当地创造就业机会，推动非洲经济社会发展，这非常令人振奋。

加纳前驻华大使阿纳尼·奥库米尼·徳穆亚科尔认为，绿色发展工程非常重要，此举彰显中国助力非洲绿色发展的决心，也体现出中国应对全球气候变化的大国担当。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学公共政策学教授科斯坦蒂诺斯说，发展数字创新工程和能力建设工程应该得到高度重视，这两项工程可以有效提高非洲迅速增长的青年人口的能力。此外，中国在减贫惠农方面积累了丰富经验，可供非洲借鉴。

南非经济学家赫尔莫·普雷乌斯说，抗疫成功是全球期盼，中国将再向非方提供10亿剂疫苗，将有助于非洲国家提高新冠疫苗接种率。

刚果（布）《非洲一周》前主编贝尔纳·马基扎认为，青年是未来，加强非中青年之间交流，通过职业培训等赋能非洲青年，有助于深化非中民心相通。

刚果（金）青年学者梅尔韦耶说，中国在国家治理、经济发展、减贫等多个领域积极同非洲国家开展交流合作，提供宝贵帮助，分享成功经验。中国发展模式，尤其是在乡村振兴和减贫脱贫领域，值得刚果（金）和非洲其他国家学习借鉴。（参与记者：白林、许正、史彧、汪平、滕军伟、吕天然）

(责编：于洋、杨牧)