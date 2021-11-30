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世卫大会特别会议聚焦大流行病新协议

2021年11月30日19:23 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦11月29日电（记者刘曲）世界卫生大会特别会议29日在瑞士日内瓦开幕。为期3天的会议将审议制定一项世卫组织防范和应对大流行病新协议的可行性，旨在更好地预防、评估、发现和应对未来可能出现的大流行病。

　　世卫大会通常于每年5月举行。由于新冠疫情，今年5月的世卫大会决定成立一个会员国工作组，在随后数月内审议了各独立小组、委员会等机构对疫情以来全球抗疫行动的调查和评估后，于本次特别会议上提交了制定大流行病新协议的可行性报告。就此进行审议，以便能尽早启动相关起草和谈判程序是本次特别会议唯一一项议程。

　　世卫组织总干事谭德塞在开幕致辞中说：“新冠疫情暴露并加剧了全球大流行病防范和应对架构的根本弱点——复杂而分散的治理、资金不足、缺乏系统和工具等。而（应对疫情的）自愿机制并没能解决这些挑战。我们能够解决这些问题的最佳方式是在各国之间达成一项具有法律约束力的协议。”

　　此次特别会议恰逢近期新冠变异病毒奥密克戎毒株受到关注，世卫组织26日将其列为“需要关注”的变异毒株。世卫组织称，目前还不清楚奥密克戎毒株与包括德尔塔毒株在内的其他“需要关注”变异毒株相比，是否更具传播性或会导致更严重的疾病。

(责编：于洋、杨牧)

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