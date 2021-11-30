新华社布鲁塞尔11月30日电 特稿：无惧疫情阴霾，中欧“一带一路”合作逆势前行

新华社记者康逸 李骥志

全球疫情依然严峻，经济复苏前景不明，百年未有之大变局加速演变，世界比以往任何时候更需要一条和平、繁荣、开放、绿色、创新和文明之路。

8年来，中国与欧洲合作伙伴坚持共建“一带一路”，从货运班列到港口复兴，从跨海大桥到疫苗工厂，从数字经济到绿色增长……一曲呼唤命运与共、直面全球挑战的新乐章正在亚欧大陆上奏响。

抗疫情——守护生命之路

9月9日，欧洲地区首家中国疫苗工厂在塞尔维亚首都贝尔格莱德奠基。明年，这座工厂将开始生产中国国药新冠疫苗，除保障塞尔维亚本国需求外，还将供应巴尔干及欧洲地区其他国家。

出席奠基仪式的塞尔维亚总统武契奇说，能与中国一同为解决全球问题努力，他感到骄傲，这座现代化疫苗工厂对塞尔维亚乃至欧洲地区的抗疫行动具有重要意义。

“一带一路”建设要加强抗疫国际合作，继续向共建国家提供力所能及的帮助——中国这样说，也这样做。

积极分享疫情信息、交流防控经验，凝聚合力共抗疫情，“一带一路”成功应对压力测试，与参与共建国家携手打造“健康丝绸之路”。

今年上半年，中欧班列累计运送防疫物资1232万件、9.6万吨，畅通“生命运输线”，把口罩、防护服等急需防疫物资送往欧洲。截至10月底，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家175个城市，运输货品达5万余种，将中国生产的生活必需品和生产资料及时送达欧洲，也为欧洲企业对华出口提供便利。

力保产业链供应链稳定通畅，促进地区高质量发展，携手应对共同挑战，“一带一路”向世界传递守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念，为全球抗疫和提振经济输送强大“中国力量”。

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨表示，“一带一路”是当今世界上参与国家最多的倡议，为克服疫情影响、为地区乃至世界经济复苏提供动力。

聚人心——惠及民生之路

7月28日深夜，随着桥面吊机将最后一片钢箱梁提升到位并完成焊接，中企承建的佩列沙茨跨海大桥成功合龙，克罗地亚政府和人民多年夙愿得以实现。

当地居民纷纷驾船至大桥附近，音乐和歌声响彻小斯通湾。克罗地亚总理普连科维奇在桥上宣布：克罗地亚分隔多年的南北领土终于连通，感谢中国建设者克服困难提前完工。

友谊之桥、民生之桥、合作之桥——共建“一带一路”项目带来更多接地气、聚人心的合作成果，中国承诺掷地有声。

作为共建“一带一路”的重要项目，希腊比雷埃夫斯港重新焕发生机，目前已创造超过3000个直接就业岗位和数以万计的间接就业机会，并通过投资、税收等方式为当地经济社会发展和人民生活改善作出巨大贡献。

中国企业经营马耳他的一座发电站后，将原来的燃烧重油发电改造成天然气发电，推动当地清洁能源发展，让当地居民享受质优价廉的电力服务。

英国共产党总书记罗伯特·格里菲思指出，中国正通过“一带一路”倡议帮助其他国家和地区的人民加快本国经济社会发展。

基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”，通过高质量打造标志性民生工程项目，“一带一路”建设快速提升参与国家民众获得感，同当地人民建立更紧密的“心联通”。

促创新——持续发展之路

“嘲笑‘中国制造’是质低价廉代名词的时代已经过去了，”中国蔚来ES8型汽车交付的首批挪威用户之一、一家共享汽车公司创始人居纳尔·比肯费尔特说，“我公司里大约10%的汽车是中国品牌。中国汽车的优秀质量已经得到时间检验，我没有理由不向其他人推荐。”

9月30日，蔚来ES8型汽车正式在挪威开启用户交付。蔚来带来当地没有的换电技术，并通过云端升级硬件功能，为用户带来全新智能和数字化体验。蔚来汽车公司计划到明年底前在挪威建设20座第二代换电站，覆盖该国前五大城市及主要高速公路。

开展健康、绿色、数字、创新等领域合作，培育新增长点——中欧推动共建“一带一路”高质量发展持续取得新成效，合作项目不断在欧洲落地生根、开花结果。

中国智慧物流平台菜鸟网络在欧洲启动七个分拨中心，运营超过10万平方米的出口海外仓，覆盖欧盟24国和英国。上海电力股份有限公司在马耳他和黑山重点建设绿色能源项目，目前正在把马耳他戈佐岛改造成欧盟第一个试点“零碳岛”。

英国皇家国际问题研究所环境与社会项目副主任、高级研究员安东尼·弗罗加特说，中国推动建设绿色“一带一路”的倡议非常重要。

针对一些对“一带一路”的误解和疑问，德国奥斯纳布吕克应用科学大学教授米夏埃尔·许勒尔组织开展了一项名为“新丝路之行”的国际调研，用“一带一路”实打实、沉甸甸的成就，给出客观公正的答案。

许勒尔说，长期来看，不管是欧洲还是世界其他地区，只要参与各方能以互利共赢形式合作，“一带一路”必将不断收获成功。（参与记者：郭爽、朱晟、石中玉、李学军、高磊、张章、陈浩、于帅帅、陈文仙、潘革平、林晶）

(责编：于洋、杨牧)