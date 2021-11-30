新华社达喀尔11月29日电（记者曹凯 王子正）为期两天的中非合作论坛第八届部长级会议29日在塞内加尔首都达喀尔开幕。开幕式上，与会非方领导人、国际组织负责人等高度评价中非合作论坛北京峰会以来非中相关领域合作取得的成果，表示愿同中方巩固团结友好，深化互利合作，共同实现可持续发展目标。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式上发表视频致辞说，只有非洲成功，实现可持续发展目标的努力才能成功。南南合作和三方合作的努力在促进可持续发展、消除贫困和饥饿以及减少不平等方面正日益取得进展。他说，论坛树立了强有力的榜样，中非双方致力于通过落实联合国2030年可持续发展议程及非洲《2063年议程》深化伙伴关系。他对论坛致力于为中非人民创造更加绿色、更加和平、更加繁荣的未来表示赞赏。

南非总统拉马福萨在视频讲话中说，去年我们庆祝了中非合作论坛成立20周年。中非合作论坛一成立就成为非洲发展的引擎，对于建立公平的国际新秩序、扩大非洲在世界舞台的声音非常重要。在新冠疫情持续的艰难时刻，南南合作对于战胜疫情和恢复经济尤为重要。期待中非合作论坛进一步推动非洲工业化和非洲大陆自贸区建设。

埃及总统塞西发表视频讲话说，在后疫情时代，非中发展可持续的伙伴关系非常重要。埃及作为非洲大陆第一个与中国合作生产新冠疫苗的国家感到非常自豪。期待中国与非洲分享数字支付、减贫和应对气候变化等领域的经验，在金融合作、中小企业发展、自由贸易、投资、基础设施方面继续加强合作。

与会的布隆迪外长欣吉罗在接受新华社记者采访时说，中非合作论坛是一个建立在相互信任和尊重基础上的平台，是非中政府之间、人民之间的纽带。期待本次论坛中方提出的卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动等工程能进一步推动非洲经济发展和民生改善。（参与记者：刘畅、李琰、史彧）

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