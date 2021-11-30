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共建“一带一路” 沿线民众有了脱贫希望

2021年11月30日19:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月30日电　《经济参考报》30日刊登张玉洁、周文其的文章《共建“一带一路”让沿线数千万民众有了脱贫希望》。文章摘要如下：

　　“一带一路”沿线部分经济体存在发展水平低、基础设施落后、能源资源难以有效利用等问题。中国努力改善有关国家基础设施、解决其资金短缺及技术瓶颈问题、加强减贫经验交流等，为他们实现减贫目标提供助力。

　　世界银行研究报告指出，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。“在人类通往消除贫困的道路上，中国的作用不可或缺。”联合国前秘书长潘基文评价。

　　基础设施投入不足是制约一些“一带一路”沿线国家和地区发展的重要瓶颈。对此，加强基础设施建设、增加公共产品供给成为共建“一带一路”的关键领域。

　　在东南亚，中国专家奔赴老挝、柬埔寨等地的偏远农村，助力当地基础设施建设与产业发展；在非洲，中国承建的亚吉铁路有效带动沿线工业化和城镇化发展……

　　发展科学技术是推动经济增长、增收减贫的一个重要途径。中国为“一带一路”沿线国家和地区提供技术、设备等方面的支持，助推其工业化和农业现代化进程。

　　近期，一个旨在帮助马达加斯加提高粮食产量的中国项目顺利签约，该项目将在马达加斯加分期建设杂交水稻制种基地等。

　　袁氏马达加斯加农业发展有限公司总经理张立军说，基地建成后，可帮助20万农户增加产量，增加收入。“基地建成后将帮助马达加斯加实现多年目标：恢复非洲大米出口国地位。”

　　当前，新冠疫情仍在全球肆虐，全球经济复苏缓慢艰难，不少国家经济社会受到疫情冲击。未来，中国将继续与沿线国家和地区探索共建高质量“一带一路”框架下的减贫新机制、新模式和新路径，为人类社会消除贫困贡献更大力量。

(责编：于洋、杨牧)

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