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中老两国政府签署国境铁路协定

2021年11月30日19:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月30日电（记者樊曦、赵博）30日，《中华人民共和国政府和老挝人民民主共和国政府国境铁路协定》签署仪式以视频形式在中国北京、老挝万象举行。该协定是中老两国第一个铁路领域的政府间合作文件。

　　签署仪式上，中国国家铁路局局长刘振芳与老挝公共工程与运输部长万沙瓦·西潘敦代表两国政府签署协定。

　　作为两国共建“一带一路”和中老友谊的标志性项目，中老铁路对双方共建“一带一路”、构建中老命运共同体具有重大意义。中老铁路为电气化客货运输铁路，设计时速160公里（部分区段预留时速200公里条件），于2016年12月正式开工。线路全长1035公里，北起中国云南省昆明市，向南经中国普洱、磨憨边境口岸，再经老挝磨丁边境口岸、孟赛、琅勃拉邦、万荣，最终到达老挝首都万象。中老铁路是一条秉承绿色生态环保理念，采用中国标准和先进技术、高质量高标准建设完成的现代化铁路。

　　中老国境铁路协定是中老两国第一个铁路领域的政府间合作文件，由中方国家铁路局和老方公共工程与运输部本着相互尊重、互利共赢，安全优质、便捷高效，深化友谊、形成示范等原则共同商定，旨在约定两国铁路国境站及其站间区间范围内有关重要事项，是双方开展铁路跨境运输的基本规则，为跨境运输奠定了坚实基础。

(责编：于洋、杨牧)

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