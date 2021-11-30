人民网东京11月30日电 （吴颖）北京冬奥之家主题展“一起向未来”11月29日在东京中国文化中心开幕。中国驻日本大使孔铉佑表示，期待中日两国以北京冬奥会为契机，推动两国关系持续改善发展。日本奥委会主席山下泰裕表示，参加北京冬奥会的日本代表团规模将超过200人，他相信北京冬奥会将是让中国、日本以及世界所有选手都取得成功的盛会。

北京冬奥会将给世界带来希望和光明、勇气与力量

11月29日，中国驻日本大使孔铉佑在“一起向未来”北京冬奥之家主题展开幕活动上致辞。人民网 吴颖摄

中国驻日本大使孔铉佑在致辞中表示，目前，北京冬奥会冲刺阶段的各项筹备工作正在扎实推进，各赛区将为世界各国运动员的精彩发挥创造最佳竞技环境，兑现中国向国际社会所作的庄严承诺。

孔铉佑表示，明年是中日邦交正常化50周年，期待各界以两国领导人达成的“构建契合新时代要求的中日关系”重要政治共识为指引，以北京冬奥会为契机，推动两国关系持续改善发展。期待一届“绿色、共享、开放、廉洁”的北京冬奥会为解决全球性课题提供启示，加速人类命运共同体构建进程，一起迈向更加美好的未来。

日本前首相福田康夫表示，疫情之下，北京冬奥会筹备工作仍全面扎实推进，希望各国运动员在比赛中取得好成绩，祝愿并期待北京冬奥会成为一届出色、精彩、成功的大会。我将同日本有关方面一道，为北京冬奥会成功举办提供最大限度的支持和协助。

11月29日，日本奥委会主席山下泰裕在“一起向未来”北京冬奥之家主题展开幕活动上致辞。人民网 吴颖摄

日本奥委会主席山下泰裕表示，参加北京冬奥会的日本代表团规模将超过200人，他本人也将随团前往北京。他相信北京冬奥会将给疫情下的世界带去希望和光明、勇气与力量。山下泰裕回顾了中日两国在柔道方面的交流，期待今后通过体育交流，加强两国间的相互理解和友好亲善。他相信北京的赛场将让全球所有选手充分发挥自己的水平，衷心祝愿这是一场让中国、日本以及世界所有选手都取得成功的盛会。

开展当日，日本前众议长河野洋平、日本体育厅审议官星野芳隆等日本各界知名人士、在日中资机构、华人华侨及留学生代表等120余人也出席了开幕式。北京冬奥组委对外联络部副部长万学军及日本长野县知事阿部守一专程发来视频致辞。

相约北京 迎接冬奥体验冰雪零距离

“一起向未来”北京冬奥之家主题展由中国驻日本大使馆主办，展期将持续至12月5日。展览将通过冬奥文化展示、冬奥颁奖仪式现场模拟、冰雪运动项目体验等，将展览展示与互动体验有机结合，为参观者提供了解冬奥文化知识、感受冰雪运动乐趣的机会，拉近中日民众与北京冬奥会的距离。

11月29日，中国驻日本大使孔铉佑在“一起向未来”北京冬奥之家主题展上体验冰壶模拟项目。人民网 吴颖摄

主题展上还开设了冬奥吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”纪念合影区，参观者在这里可以拍摄与北京冬奥同框的难忘瞬间。

(责编：于洋、刘慧)