新华社马普托11月29日电（记者聂祖国）中国援建莫桑比克南部加扎省机场29日正式移交并启用，莫总统纽西出席启用仪式并剪彩揭幕。中国驻莫桑比克大使王贺军，加扎省省长雄戈、省国务秘书马卡莫等莫方官员参加了仪式。

纽西在讲话中表示，他怀着极大的成就感来见证新机场这一“历史性的、具有里程碑意义的”基础设施正式启用。新机场拥有先进设施设备，投入使用后有望加强莫国内国际互联互通，提高国家赈灾能力，促进加扎省旅游、种植、渔业和物流等行业发展，进而带动地区和国家整体经济发展。

纽西对中国援助表示感谢。他说，对于追求强劲增长、区域融合和工业化发展的非洲国家而言，中国一直都在提供有力支持。莫中两国政府在致力于促进国家发展和提高人民生活水平上目标一致。

王贺军在讲话中表示，加扎省机场的移交和正式启用，是中国政府和人民赠予莫桑比克政府和人民的宝贵礼物，是两国务实合作的又一重要成果。相信该机场必将助力莫经济发展、民生改善和国家进步，为新时代中莫友好与务实合作的深入发展发挥更大作用。

王贺军说，新一届中非合作论坛会议正在达喀尔举行，中方将以此为契机，与莫方共同努力，深化各领域战略合作，形成更多惠及两国人民的实实在在的成果。

纽西一行参观了调度塔和航站楼等机场配套建筑和设施，并在停机坪迎接机场第一架飞机降落，观看了飞机“过水门”仪式。

据悉，新机场被当地政府以现任总统的名字命名为菲利佩·雅辛托·纽西机场，占地140万平方米，设计年旅客吞吐量22万人次。

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