新华社联合国11月29日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯29日呼吁中东所有国家努力，实现构建一个没有核武器及其他大规模杀伤性武器地区的愿景。

古特雷斯当天在纽约联合国总部举行的建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议第二届会议上说，自1967年以来，世界各地建立了五个无核武器区，涵盖60%的联合国会员国，扩大无核武器区将有助于建设一个更安全的世界。

古特雷斯说，中东对核计划的担忧持续存在，冲突和内战正在造成大批平民伤亡，破坏局势稳定，扰乱社会和经济发展。在中东实现无核武器的积极成果将超越核控制范畴，“这将有利于加强对化学和生物武器的国际禁令，同时有助于建立信任、缓解紧张局势、减轻民众痛苦。”此外，中东实现无核武器还有助于各方应对新冠疫情、气候变化等重大挑战。

谈及伊朗核问题全面协议相关方会谈重启时，古特雷斯表示，恢复对话是“重要的一步”，各方必须确保伊核协议这一宝贵工具继续有效。

伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议29日在奥地利首都维也纳举行，重启新一轮美国和伊朗恢复履约谈判进程。

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