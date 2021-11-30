人民网北京11月30日电 （记者俞懿春）亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）董事会近日批准了10亿美元贷款，用于支持中国河南省特大暴雨的紧急灾后重建。贷款资金将用于河南省郑州市、新乡市、焦作市等受灾情况较为严重城市的水利、交通和市政基础设施等领域的恢复重建，并将支持当地提高防灾减灾救灾和应急管理能力、增强基础设施保障和防御能力、提升城市内涝防治水平、改善重点流域生态环境。

今年7月，河南省郑州市等地遭遇罕见极端强降雨天气，暴雨导致河南省多地特大洪涝灾害，大量房屋和包括城乡道路、桥梁、城乡水利防洪排涝等基础设施受到严重损坏。“气候变化正在引发更频繁的极端天气，从而加大发生严重洪灾的可能性。因此，在基础设施项目中增强对气候适应性的相关设计与考量至关重要。”亚投行副行长康斯坦丁·利米托夫斯基表示。

据悉，亚投行贷款资金将重点支持对社会和经济生活恢复发展至关重要的几个领域，即水资源和防洪管理、城市设施建设及道路交通。

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