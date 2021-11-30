新华社联合国11月29日电（记者王建刚）11月29日是“声援巴勒斯坦人民国际日”。联合国当天举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会。联合国秘书长古特雷斯也在当天发表致辞，呼吁停止对巴勒斯坦人权利的持续侵犯及定居点的扩张。

在“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会上，第76届联合国大会主席沙希德说，自联合国成立以来，中东和平一直是全球议程的重中之重。但令人失望的是，尽管这一问题得到了优先考虑，耗费了大量的人力和物力，通过多项联合国决议，并经过数十年的谈判、对话和接触，所取得的成果却非常有限。沙希德对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的工作予以赞赏，敦促国际社会确保巴勒斯坦难民得到所需援助。

当天，古特雷斯就“声援巴勒斯坦人民国际日”发表致辞说，包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土的局势仍在对国际和平与安全构成重大挑战。对巴勒斯坦人权利的持续侵犯以及定居点的扩张可能危及“两国方案”前景。古特雷斯表示，他对以色列和巴勒斯坦高级官员最近的接触感到鼓舞。他同时呼吁各方避免采取可能破坏和平解决巴以冲突机会的单边举动，敦促结束对加沙地带的封锁，改善所有巴勒斯坦被占领土人民的生活条件。

当天，纽约联合国总部还为“巴勒斯坦问题与联合国”常设展览举行了揭幕仪式。

1977年，联大通过决议，将每年的11月29日定为“声援巴勒斯坦人民国际日”，以动员国际社会支持巴勒斯坦人民争取合法权利的斗争。

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