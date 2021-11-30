新华社莫斯科11月30日电（记者黄河）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃11月29日发表谈话，呼吁欧盟严格遵守联合国安理会有关决议，不要采取行动破坏乌克兰问题的政治解决。

据俄罗斯外交部官网，扎哈罗娃对欧盟委员会评论俄对乌克兰东部顿巴斯地区进行人道主义援助一事作出回应说：“我们呼吁欧盟仔细阅读联合国安理会2015年通过的第2202号决议的内容，客观看待乌克兰局势，避免有碍通过政治手段和平解决乌克兰内部冲突的做法和表态。”

扎哈罗娃表示，乌克兰东部地区冲突爆发多年来，欧盟一再表现出政治偏见，“我们不得不声明，欧盟的种种做法对推进乌克兰问题政治解决没有任何贡献”。

据塔斯社报道，俄罗斯总统普京11月15日签署总统令，批准向乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克的一些地区提供人道主义援助。扎哈罗娃表示，这一做法符合国际人道主义原则和规范，目的是保护人权，“俄罗斯将继续向乌克兰东部居民提供人道主义援助”。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

(责编：苏缨翔、燕勐)