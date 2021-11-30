新华社雅温得11月29日电 通讯：中企援建体育场助燃喀麦隆足球梦

新华社记者罗毓

在喀麦隆西部大区巴富萨姆市郊的巴富萨姆体育场，西部大区一家俱乐部的职业球员瑞安特·谭宇正在绿草如茵的足球场上进行日常训练。多年前，他怎么都想不到有一天会在这样的现代化球场追逐自己的足球梦。

谭宇出生在西北大区一个叫恩坎贝的村子。他自幼热爱足球，梦想有朝一日成为职业球员。然而村里条件落后，他只能在坑坑洼洼的泥地里磨炼球技。“我8岁时，因为踢球踢到一块石头伤了脚，整整6个月才康复。”23岁的谭宇回忆说。

2014年6月，中国机械设备工程股份有限公司（中设集团）开始为巴富萨姆市援建体育场。不到两年，一座占地约三万平方米、配备约两万座席、拥有足球场和田径场的巴富萨姆体育场在市郊提前建成。

“足球场的施工工艺、草籽质量、排水等都严格参照非洲足联和国际足联的标准，引进了中国当时最先进的技术和材料，建设质量赢得了喀方认可。”中设集团工程师钱元日前向新华社记者介绍说。

“这座体育场很震撼，如果当年能有这样的训练条件，相信我今天能走得更远。”谭宇说。

这座现代化体育场不仅让像谭宇一样热爱足球的少年告别了在泥地上艰难逐梦，也为当地创造了大量就业机会，带动了当地经济发展。

40岁的朱斯蒂娜·梅萨在丈夫过世后，没有正式工作，一直独力拉扯三个孩子。体育场的修建让她看到了生活的转机。2018年，梅萨在体育场对面开了一家售卖简餐的小吃店。“体育场时不时会举办赛事，有时也有游客来参观，所以我的小店一直有生意。”梅萨说。

2022年1月，非洲国家杯足球赛将在喀麦隆举办，部分赛事将在巴富萨姆体育场举行。梅萨期盼着这一赛事可以继续振兴该地区的活力，也为她带来更多生意。

“据估算，体育场工程催生了约两千家小微企业。”西部大区区长奥古斯汀·丰卡说。

此外，据中设集团工程师王洪波介绍，中方在项目实施过程中还向喀方传授了设备使用和保养、草坪维护、灯塔操作维护和机房管理等技术。

除了巴富萨姆体育场，中设集团还在喀麦隆沿海城市林贝修建了同样规模的林贝体育场，之后陆续为两座体育场增建配套设施和进行改造。“体育场项目是中喀合作的标杆，不仅促进了技术和人文交流，也改善了当地民生，加深了两国友谊。”中设集团项目经理王乐宁说。

11月29日至30日，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔首都达喀尔举行。丰卡说，中国是非洲最重要的合作伙伴，希望本次会议取得成功，惠及中非当代与后世。

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