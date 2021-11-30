新华社维也纳11月29日电 伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议11月29日在维也纳举行，重启新一轮美伊恢复履约谈判进程。会议由欧盟官员主持，伊朗、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会，中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群率团出席。

王群表示，此次联委会是美伊恢复全面协议履约谈判自今年6月暂停后重启的首次会议，具有重要意义，充分说明对话和谈判是解决伊核问题的唯一正道。希望有关各方抓住机遇，坚持政治外交解决方向，充分体现善意和灵活，尊重彼此利益，营造良好氛围，创造性解决谈判未决问题，确保原原本本回归全面协议，推动协议早日重返正轨。

王群强调，分清是非曲直是谈判有序开展的首要前提。美方作为当前伊核危机的始作俑者，理应解除所有相关对伊及包括中国在内的第三方的非法制裁，以实际行动重新取信于国际社会；伊朗则在此基础上恢复全面履约。上六轮谈判之所以能取得成果，最主要的就是大家在明确是非曲直的基础上开展工作。中方在制裁解除等方面将一如既往地维护自身合法权益。

王群指出，正视已有案文是谈判顺利推进的重要基础。今年4月以来的六轮恢复履约谈判初步达成了案文，值得大家肯定。中方支持在前六轮谈判初步达成的案文基础上继续推进谈判，尊重各方的正当权益和合理关切，同时采取灵活态度，发挥政治智慧，创造性地解决谈判未决问题，恢复全面协议各方权利和义务的平衡，争取谈判早日达成协议。

王群指出，排除干扰是谈判坚持正轨的根本保障。希望各方能够本着务实合作精神，保持客观理性，避免过激言行，寻求切实可行的解决方案，不应动辄讨论有关应对谈判破裂的“备用方案”借此施压，也不应将地区安全问题或其他无关问题与恢复履约谈判挂钩，更不应采取任何导致形势更加复杂化的举措，以免干扰外交努力。以《不扩散核武器条约》（NPT）为基石的国际核不扩散体系是防止核武器扩散领域的唯一标准，双重标准和破坏NPT目的和宗旨的做法须予以纠正。

王群最后强调，中方始终致力于维护全面协议，努力推动重启美伊恢复履约谈判。今年8月以来，中国国家领导人分别与伊朗、美国元首通话，亲自就伊核问题做工作，为妥善解决伊核问题指明了方向。中国国务委员兼外长王毅与各方多次视频会晤和通话，就重启谈判进程提出了具体思路和建议。此外，中方还在不同层面，同俄罗斯、伊朗、英国、法国、德国、美国、欧盟等有关各方进行了密集沟通协调，目的就是推动谈判尽快重启并取得进展。随着谈判的重启，伊核问题政治外交解决也迎来新的契机。中方将继续践行真正的多边主义，以建设性姿态参与下阶段谈判，与所有各方一道努力推动此次谈判早日取得成果。

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