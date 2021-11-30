新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，在中非合作论坛第八届部长级会议即将开幕之际，国务委员兼外长王毅在达喀尔会见突尼斯外长杰兰迪。

王毅说，中非合作论坛是南南合作的典范。中方赞赏包括突方在内的非洲各方为本次会议所作的积极努力，重视非方合作愿望和设想，相信在双方共同努力下，论坛将为今后三年中非合作制定宏伟蓝图，为中非友好注入新的强劲动力。

王毅表示，当前，非洲大陆疫苗接种率远低于其他地区，这既不合理，更不可接受。中方坚定履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，将集中资源向非洲提供更多疫苗，同非洲团结协作，共克时艰，携手战胜疫情。

王毅表示，民主是全人类的共同价值和各国的正当权利。一个国家是否民主应由本国人民说了算，而不应由少数外国当判官。假借民主的名义，以意识形态划线，制造新的分裂，这是世界之祸，绝非各国之福。

杰兰迪表示，衷心感谢中方在疫情肆虐的关口伸出援手，帮助突尼斯在内的发展中国家渡过难关。疫情充分表明，制造分裂，破坏多边主义，各行其是，只会给人类带来灾难。突方高度赞赏中方认真倾听非洲需求，引领中非合作论坛兼顾非洲整体性和地区国别差异性，为促进非洲的发展繁荣发挥了重要作用。我们要充分借助论坛平台，使非中合作更加坚实，使非洲实现独立自强，推动国际社会加大对发展问题的关注。

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